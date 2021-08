Duran Duran lançam "MORE JOY!" antes do novo álbum "Future Past"

Patrícia Martins Hoje às 15:20 Facebook

Twitter

Partilhar

Duran Duran, banda britânica de rock alternativo, lançou esta quinta-feira "MORE JOY!", um novo single que faz parte do aguardado álbum da banda "Future Past", que será lançado a 22 de outubro.

"MORE JOY!" conta com a colaboração de CHAI, banda de punk feminina de Nagoya, no Japão, e é o segundo single do 15º álbum dos Duran Duran. Os elementos da banda japonesa revelaram que ficaram muito contentes por serem convidadas para participar num trabalho com os Duran Duran, acrescentando que quando ouviram a versão final do trabalho acharam que era "muito animado, muito rock, bom e divertido. Acrescentamos as nossas vozes ao som rock e tornou ainda mais alegre, porque somos mais alegria (more joy)".

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Duran Duran (@duranduran)

O novo single "MORE JOY!" é a continuação da divulgação do mais recente projeto "Future Past". "INVISIBLE" marcou por ser o primeiro single deste álbum e foi lançado em maio, tendo contado com a produção de Huxley no videoclipe da música, criado por inteligência artificial.

O vocalista dos Duran Duran referiu que quando entrou no estúdio, no final de 2018, "estava a tentar persuadir os rapazes de que precisávamos de escrever duas ou três faixas para um EP". Porém, o músico conta que "quatro dias mais tarde, com mais de 25 canções que mereciam ser desenvolvidas. Percebi que o processo ia ser longo". E assim nasceu o novo disco da banda.

O mais recente projeto da banda de rock alternativo conta com a participação de Tove Lo, Ivorian Doll e Mike Garson, o primeiro pianista de David Bowie, assim como Graham Coxon dos Blur na guitarra e Lyke Li, nas vozes. Os produtores Erol Alkan, Giorgio Moroder e Mark Ronson também estão de volta para este novo trabalho.

PUB

"Future Past" marca o regresso dos Duran Duran desde o último trabalho, em 2015, com o disco "Paper Gods", onde lançaram singles como "Pressure Off", que contou com a colaboração de Janelle Monáe e Nile Rodgers, e "Last Night In The City", que envolveu a participação da cantora canadiana Kiesza.