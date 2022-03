Durante dois dias, o vinho verde junta-se aos livros

JN Hoje às 17:04 Facebook

Livros e vinhos é uma aliança que serve como proposta este fim de semana. É a segunda edição de "Dois dedos de conversa sobre livros e Vinhos Verdes", promovida pela Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes.

De acordo com Carla Cunha, diretora de marketing da Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes (CVRVV), a logística do evento é simples: "Existem seis sessões online, três em cada um dos dias, e cada inscrito recebe um pack em sua casa ou na morada que indicar com uma garrafa do vinho em prova e o livro da sessão. Depois terá de seguir as instruções da sessão sobre refrigeração, etc., que lhe foram enviadas". Cada sessão junta oradores convidados, enólogos e produtores da região para conversarem sobre os vinhos e sobre livros.

A primeira edição, no ano passado, correu "muito bem e foi online devido à pandemia". Em 2022 decidiram replicar o formato porque tem "uma maior abrangência nacional".

Os livros para esta edição, escolhidos em parceria com a editora Aletheia, são "Arsène Lupin, gentleman-gatuno", de Maurice Le Blanc; "Dom Casmurro", de Machado de Assis; "O homem que era quinta-feira", de G. K. Chesterton; "O pequeno-almoço do sargento Beauchamp", de Vasco Graça Moura; "Glória", de Vasco Pulido Valente; e "Era uma vez... A revolução (memórias)", de José Manuel Fernandes.

Os vinhos, numa seleção levada a cabo pelos produtores, serão da Casa da Tojeira, Quinta São Gião, Vercoope, Quinta da Lixa, Quinta de Lourosa e Adega Ponte de Lima.

No programa, que decorre nos dois dias entre as 14.30 e as 20 horas, participam Francisco Moita Flores, José Manuel Fernandes, Gonçalo Graça Moura, Pedro Picoito, Alexandra Louro e João Céu e Silva. As sessões terão a moderação de Ana Colaço.

Os programas culturais da CVRVV "têm tido cada vez mais expressão", assegura Carla Cunha. "Também temos ciclos de cinema e jantares literários. É uma outra forma de comunicar o vinho como parte da Cultura."