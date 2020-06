Durante quatro fins de semana, o Estádio de Gaia será palco das "Noites de Verão"

Helena Teixeira da Silva Hoje às 07:59 Facebook

O município de Vila Nova de Gaia dá o tiro de partida na viragem de página do confinamento ditado pela pandemia da covid-19, inaugurando o primeiro evento de verão ao vivo. É um mini festival nacional, com encontro marcado para as noites de sexta e sábado.

Em julho e agosto, durante quatro fins de semana, o Estádio Municipal, na Lavandeira, será o palco escolhido para acolher oito concertos de artistas portugueses, respeitando todas as regras preconizadas pela Direção-Geral de Saúde. Os lugares serão previamente identificados por cadeiras e respetivas marcações, cumprindo um distanciamento mínimo de 1,5 metros entre espectadores. A entrada e saída do público terão circuitos próprios e haverá sinalização e marcas físicas no chão para que não existam filas e se cumpram dois metros entre as pessoas.

Do fado à comédia

No rescaldo do lançamento do tema "No Tempo Feliz", o seu primeiro single de 2020, José Cid, que também ainda tem bem quente o Grammy Latino de Excelência Musical, inaugura as "Noites de Verão em Gaia" a 10 de julho. Um dia depois, é a vez de Carolina Deslandes, vencedora do Globo de Ouro de Melhor Intérprete Musical no ano passado. O seu tema "A Vida Toda", lançado no verão de 2017, é um dos temas mais ouvidos em Portugal.

O fim de semana seguinte pertence à fadista Ana Moura (dia 17), a única portuguesa a cantar com Prince, e a Pedro Abrunhosa (dia 18), um dos recordistas de vendas de discos em Portugal. Já Miguel Araújo (ex-Azeitonas) subirá a este palco no dia 24 de Julho, sendo sucedidos, um dia depois, pelos Xutos e Pontapés.

No último fim de semana, misturam-se a comédia do ator, humorista e entertainer Herman José (dia 31) e o fado de Mariza (1 de agosto), que ainda este ano publicará um álbum intitulado "Mariza Canta Amália", preenchido com reportório de Amália Rodrigues, para assinalar os seus vinte anos de carreira e o centenário de nascimento de Amália. Caberá a Mariza encerrar a maratona de concertos ao vivo.

Todos os espetáculos têm o mesmo preço (10 euros) e a mesma hora (abertura de portas às 20.30 horas para início de concerto às 22 horas). "Noites de Verão em Gaia", explicou a autarquia em comunicado, foi pensado pelo município para "devolver a normalidade e o contacto com a cultura aos cidadãos, garantindo ao mesmo tempo um ambiente seguro e de conforto".