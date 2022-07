D'ZRT confirmam mais dois concertos, um deles em Guimarães

Depois de anunciarem o regresso ao palco, 12 anos depois, e de esgotarem os bilhetes para 29 de abril de 2023, Paulo Vintém, Cifrão e Edmundo Vieira abriram mais duas datas. A 30 de maio, os D"ZRT voltarão à ação na Altice Arena, em Lisboa, e a 6 de maio no Multiusos de Guimarães.

Menos de 12 horas bastarem para os bilhetes do espetáculo "Encore" dos D"ZRT voarem, provando que são muitos os que que desejam matar saudades da boyband da série juvenil "Morangos com açúcar". O que era para ser evento único estende-se agora a três concertos, um deles no norte do país.

"NOVAS DATAS!!! Depois da loucura de ontem em que os bilhetes esgotaram em cerca de 12h, decidimos abrir novas datas para que ninguém fique de fora deste regresso. Obrigado a todos pelo carinho e dia 29, 30 de Abril e 6 de Maio estamos juntos", partilhou Edmundo Vieira.

A Altice Arena, em Lisboa, recebe a banda a 29 e a 30 de maio de 2023 e a 6 de maio será a vez do Multiusos de Guimarães. Isto porque "demasiadas pessoas ficariam de fora e não podíamos deixar isso acontecer. Só faz sentido se estivermos todos juntos! Obrigado a todos por este amor!", acrescentou Paulo Vintém

Cifrão (Vítor Fonseca) assume ainda não saber lidar com o que está a acontecer, 12 anos depois das últimas atuações dos D"ZRT e de tanto tempo sem cantar com os amigos.

A banda volta com menos um elemento, Ângelo Vieira, que morreu em 2011, vítima de acidente de viação, mas será relembrado em palco e surge na composição gráfica que promove o evento.

"D"ZRT não existe sem o Angélico e vamos continuar a recordá-lo, a preservar a memória dele e a falar dele. Só fazia sentido se ele nos estivesse a acompanhar nesta viagem", confessaram os restantes três elementos, esta sexta-feira, no "Jornal das 8" da TVI.

O regresso "foi uma coisa muito ponderada durante muitos anos. Neste último ano decidimos que estava na hora de recordarmos tudo o que fizemos durante muitos e bons anos", explicou Cifrão, antes de, a par de Paulo Vintém e Edmundo, interpretar o tema "Querer voltar".

Os D"ZRT foram lançados, em 2005, na segunda temporada da série juvenil "Morangos com Açúcar", à conta do talento das personagens David (Angélico Vieira), Zé Milho (Cifrão), Topê (Paulo Vintém) e Ruca (Edmundo Vieira). O sucesso da boyband firmou-se na vida real com as iniciais dos nomes da ficção, arrastando multidões enquanto durou. Muitos dos que vibraram antes são os que agora manifestam, através das redes sociais, vontade de reviver emoções temas que nunca esqueceram.