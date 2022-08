É bom cair nestas malhas de "A Rede"

Dora Mota Hoje às 19:52 Facebook

Série sobre a nossa relação íntima com as redes sociais é exibida na RTP2. É um achado.

O que pode levar uma pessoa desabituada a ver televisão, que tem ficado do lado de fora de todos os cultos contemporâneos de séries - e que não sabe, tirando por obrigação profissional, o que (se) anda a passar no pequeno ecrã - a escrever um texto apreciativo sobre um programa de TV? "A Rede", uma bem feitíssima paródia, com enxertia documental, sobre a relação obsessiva, e consideravelmente ingénua, que temos com as redes sociais.

Apanhada num zapping preguiçoso, foi teleamor à primeira vista na RTP2, embora se trate de uma reposição. Na verdade, "A Rede" estreou em outubro de 2020 e voltou a passar este verão. Com produção da Droid_id, a série tem apenas 13 episódios, o que parece pouco para quem se deslumbra, mas é quanto baste para o culto.

Os criadores de "A Rede" apresentam-na como "uma cyber-série entre a ficção e o documentário, a comédia e a tragédia, o real e a fantasia" e é resumo certeiro. Ficção porque são inventadas as personagens que nos surgem em plena intimidade com uma rede social. Mas é documentário bastante para percebermos, em todas elas, os pequenos e grandes vícios e prejuízos, pecados, "guilty pleasures", fraquezas, mania, condescendências, inocências, engodos e inconfessáveis patetices que a possibilidade de uma "persona" digital encaixa. E ainda os imensos lugares-comuns da cultura das redes sociais.

É inevitável vermo-nos ao espelho em algum momento, não sem embaraço, e sempre com uma vontade de rir a nascer no fundo da barriga. Os episódios combinam a comédia desconcertante desse jogo privado com um avatar sem noção do ridículo, com pequenas reportagens sobre histórias de vida ligadas à rede, ou entrevistas e conversas sobre a cultura digital. Com 30 minutos por episódio, é uma construção praticamente perfeita.

A série é da autoria de Alexandre Borges e Nuno Costa Santos, com argumento de Alexandre Borges, Nuno Costa Santos e Luís Filipe Borges e realização de Paulo Prazeres. Passa na RTP2 e RTP Açores e todos os episódios estão agora disponíveis na RTP Play.