"É difícil acreditar que há pessoas como Salgueiro Maia"

Foi o ator escolhido para representar o herói de Abril em "Salgueiro Maia - O Implicado". O filme estreia esta semana.

O homem, para além do herói, é o tema de "Salgueiro Maia - O Implicado", o filme que Sérgio Graciano retirou do livro de António Sousa Duarte, "Salgueiro Maia - Um Homem de Liberdade". Da recruta ao quase exílio forçado nos Açores, da vida militar em África à morte prematura, passando pelo papel preponderante no 25 de Abril de 1974, o filme chega esta semana aos ecrãs de cinema, com Tomás Alves no protagonista.

O que sentiu quando lhe disseram que ia ser Salgueiro Maia no cinema?