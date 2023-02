"É espetacular", diz Marcelo, "Canijo está de parabéns", diz Costa

JN/Agências Hoje às 21:22 Facebook

Presidente da República e primeiro-ministro saúdam João Canijo pela conquista do Urso de Prata no Festival de Berlim com o filme "Mal viver".

"É espetacular. O cinema português está de facto num momento muito, muito bom e é uma das provas da excelência do nosso cinema a todos os níveis", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa quando soube da conquista do Urso de Prata - Prémio do Júri do filme "Mal viver", de João Canijo, no Festival de Cinema de Berlim, na Alemanha.

À chegada à cerimónia dos 140 anos da Sociedade de Instrução e Beneficência "A Voz do Operário", em Lisboa, o chefe de Estado salientou que esta distinção "é uma grande alegria, um grande orgulho para Portugal".

Numa nota depois divulgada no site da Presidência, Marcelo Rebelo de Sousa sublinha que "o reconhecimento internacional do cinema vivido e intenso de Canijo, na sequência de outras nomeações e premiações de cineastas portugueses, muito diferentes entre si, tem feito prova do mérito" do cinema português, "bem como da sua diversidade e tenacidade".

Por seu lado, o primeiro-ministro, António Costa, comentou que se trata de um "merecido reconhecimento internacional" para o realizador português com uma "obra marcante e de grande maturidade".

O comentário de António Costa foi feito na sua conta institucional no Twitter. A mensagem completa diz o seguinte: "João Canijo está de parabéns pelo Urso de Prata Prémio do Júri atribuído ao filme "Mal Viver" na Berlinale. Merecido reconhecimento internacional para um cineasta português com uma obra marcante e de grande maturidade. O cinema nacional demonstra uma vez mais a sua excelência".

João Canijo esteve na competição do festival alemão com duas longas-metragens interligadas, que tiveram estreia em secções distintas: "Mal viver" esteve na competição oficial e "Viver mal" na secção Encontros, dedicada a "novas visões cinematográficas".

Os dois filmes compõem um díptico cinematográfico e em maio estreiam em simultâneo em Portugal.

O Urso de Prata - Prémio do Júri é o 3.º mais importante da Berlinale. O prémio maior, Urso de ouro, foi atribuído ao documentário francês sobre saúde mental "Sur l'Adamant", de Nicolas Philibert. E o Urso de Prata - Grande Prémio do Júri foi ganho pelo romeno Christian Petzold com o filme "Afire".

O júri da competição internacional da Berlinale deste ano foi presidido pela atriz norte-americana Kristen Stewart e composto pela atriz iraniana Golshifteh Farahani, pela realizadora alemã Valeska Grisebach, pelo romeno Radu Jude, pela diretora de casting norte-americana Francine Maisler, pela realizadora espanhola Carla Simón e pelo realizador de Hong Kong Johnnie To.