"É importante saber abrandar de vez em quando"

O realizador Michael Koch fala-nos de "Um Pedaço de Céu", já nos cinemas

Menção Especial do júri internacional do Festival de Berlim, "Um Pedaço de Céu", agora nos cinemas, é um dos grandes filmes do ano. Interpretado por não profissionais e filmado numa aldeia remota nos Alpes suiços, o filme é uma trágica história de amor, entre uma jovem que se apaixona por um estranho, a quem é detetada uma grave doença, após o casamento. O realizador, muito inspirado pela fotografia e pela pintura, falou sobre o filme ao JN.

Como é que descobriu e trabalhou com os atores do filme, que finalmente são todos não atores?

São todos não profissionais, nunca tinham estado em frente a uma câmara. Fiz uma grande pesquisa e estive com eles por um período de tempo muito grande. Criei uma relação muito forte com eles. Era importante que confiassem em mim e que eu confiasse neles. Eles não representam, são como são, de uma forma muito realista. São gente como qualquer um de nós. Sentiram-se confortáveis comigo e perceberam que eu os estava a ver como seres humanos, e não como personagens da minha história.

Que método de trabalho utilizou com eles?

Disse-lhes para não tentarem representar. Cada plano do filme é como um palco e nesse espaço eles sentiram-se livres para fazer o que fazem normalmente. A Michèle, que interpreta a Anna, foi uma grande descoberta. Dizia-lhe para tentar recordar situações semelhantes na vida dela e isso via-se no rosto dela. Outro aspeto que trabalhei bastante foram os corpos. Dei-lhes poucos diálogos, o que os ajudava, porque tinham de ser mais ativos. Através dos corpos deles, as personagens tornam-se também autênticas.

A sua abordagem foi quase documental...

Passei dois anos naquele lugar, à procura de pessoas para fazerem o filme. A coligir momentos e situações interessantes. E a escrever. Quando chegou a hora de filmar quis confrontar esta abordagem documental com um desenho mais formal de produção. Tudo o que tem a ver com o visual e os enquadramentos é mais formal. Estes dois métodos aproximam-se. Achei isso muito interessante. Criei um espaço para atores não profissionais, mas depois não filmei como se fosse um documentário.

Com os coros parece que estamos a assistir a uma grega...

Foi uma decisão formal, colocar os coros. É uma estrutura que liga o filme à tragédia grega. Há a doença de Marco, em relação à qual Anna tem de reagir. É como um teste, para ela. Os coros funcionam como comentários e dão-nos também pistas, enquanto espetadores. Em todas as pequenas vilas há um coro, como há um clube desportivo. Fui coligindo estes elementos e colocando-os na história.

O filme começou com o seu desejo de filmar nesta região ou já tinha a história e andou à procura de um lugar para a filmar?

Foram as duas coisas. Ouvi falar numa história semelhante, Depois andei à procura de lugares e descobri este. A história seria completamente diferente se fosse localizada na cidade. Quando se nasce nas montanhas, sabe-se que a natureza é mais forte do que nós alguma vez possamos ser. Não a podemos controlar. Temos de aceitar algumas coisas na vida. Como a doença de Marco, não a podemos controlar. Temos de ter a consciência disso e permanecer calmo, sem entrar em pânico.

De onde veio a inspiração para esta forma de filmar, para este ritmo narrativo?

Primeiro estudei Arte, só depois é que me virei para o cinema. A fotografia e a pintura são grandes inspirações para mim. Mas este local onde filmei também inspirou a forma do filme. Ofereceu-me tantas imagens interessantes. Uma forma mais lenta de contar uma história dá ao espetador outra possibilidade de penetrar neste universo. Temos tempo para o fazer. Nestes momentos em que vivemos é tão importante saber abrandar de vez em quando.

Experiência da morte.

É normal nas montanhas. As pessoas assistem à morte dos seus animais, das pessoas mais velha, que não morrem nos hospitais, morrem em casa. Como era antes. Hoje em dia, quando se está doente, é-se logo colocado num local especial. Já não vemos as pessoas. A morte também faz parte da vida, é o ciclo normal da vida que vivemos.

Sequência da rodagem de um filme

Na Suíça é frequente vermos a chegada de equipas para rodarem filmes de Bollywood. Achei que dava um contaste interessante ao filme, para não ser sempre um drama muito pesado. Também permite ao espetador descobrir coisas novas. Estes locais são muito ricos, podem encontrar-se sempre coisas diferentes. Nesse filme de Bollywood podemos também ver a imagem ideal do amor. É um super cliché, mas naquele momento Anna também está a pensar na relação com o marido porque Marco não reage mais. Está fechado e em baixo. Essa cena é um espelho onde ela pode observar a sua própria relação.

Qual foi a reação dos seus atores quando viram o filme?

Fiquei muito impressionado, normalmente não vão ao cinema, disseram-me que tinham ficado muito felizes com o filme, porque acharam que a forma como tinha mostrado a vida deles era a correta. Fiquei muito honrado quando me disseram que se podiam rever com a forma como mostrei o mundo deles. Que não lhe era estranho.

A fisicalidade da personagem masculina é impressionante...

A razão porque escolhi o Simon para interpretar o Marco foi o corpo dele. Mas também a sua sensibilidade, quase melancólica. Estes dois elementos combinados. Um corpo impressionante e uma grande fragilidade. Com a Anna é o oposto. Parece que é muito frágil como pessoa, mas no final da história é ela a mais forte. Quis combinar estes dois elementos nas duas personagens.

O filme é falado num dialeto local. Consegue-o falar?

É verdade que o sotaque deles é muito forte, mas não tive dificuldade em compreende-los, porque nasci não muito longe do local onde filmei.

A equipa de Bollywood que vemos a rodar um filme teve de se instalar no local. E a sua equipa, como era formada?

Pergunta interessante. Foi muito importante passar muito tempo lá, mas como uma equipa mínima. Não quis chegar com uma grande equipa, filmar a história e ir-me embora. Não quis fazer um filme sobre aquelas pessoas, mas um filme com aquelas pessoas. A nossa equipa era composta por apenas doze pessoas e filmámos durante setenta dias. Estive lá no inverno, no verão e no outono, por períodos longos. Setenta das sem contar com toda a preparação.

Como é que se instalaram, num local tão pequeno?

Houve sempre uma grande colaboração. Vivemos em casas, em quintas, passámos a fazer parte da comunidade. Foi também por isso que nos aceitaram. Caso contrário não nos tinham deixado filmar lá. Se tivéssemos chegado com uma equipa de cinquenta pessoas, não tinham participado. Isto foi essencial para mim.

Como é que os receberam de início, estas comunidades normalmente são muito fechadas.

É um lugar-comum dizê-lo. É verdade que houve muitas pessoas que estavam céticas, outras que não nos deixaram entrar. Mas se lhes dermos tempo, podemos entrar. E quando entramos, sentem que estamos realmente interessados neles e que não é só uma coisa para nós próprios. Tornam-se uma ajuda muito preciosa.