Ryusuke Hamaguchi: "É mais divertido escrever sobre personagens femininas"

Cineasta japonês fala-nos de "Roda da fortuna e da fantasia", já nos cinemas.

Autor de filmes como "Happy Hour - Hora Feliz" e de "Asako I & II", o japonês Hyusuke Hamaguchi é um dos grandes autores contemporâneos, vencedor do Grande Prémio do Júri de Berlim como "Roda da Fortuna e da Fantasia", que agora estreia entre nós, onde também já está garantida a estreia do filme seguinte, "Conduz o Meu Carro". No filme que agora estreia, Hamaguchi conta-nos três histórias no feminino.

Na primeira, uma conversa casual com uma amiga leva a protagonista a perceber que esta anda a sair com o antigo namorado, fazendo-a reacender a sua paixão. No segundo capítulo, uma mulher serve de isco numa armadilha planeada como forma de vingança contra um antigo professor, agora reputado romancista. O filme encerra com a história de uma mulher na casa dos trinta anos que encontra outra mulher que lhe recorda o seu grande amor do liceu...

Quando escreveu o guião para este filme já sabia que ia ser em três partes ou uma delas poderia ter sido um filme à parte?

Comecei a escrever o argumento em abril de 2019. Comecei por contactar um produtor e mandei-lhe uma versão do guião por semana. Mas soube desde o início que iria ser um filme em três partes, isso já estava incluído na descrição original do projeto.

As histórias que tem contado duram entre 30 minutos, como é o caso de uma deste filme, e mais de cinco horas. Como é que decide que uma história já está concluída?

A história deve acabar quando a personagem central encontra a força necessária para viver. Quando tem dificuldade em encontrar esse caminho a história torna-se mais longa. No caso destas histórias as personagens descobrem essa força mais rapidamente.

As suas histórias giram quase sempre em torno de relações amorosas. Considera-se uma pessoa romântica?

Não tenho a certeza. Mas gosto de escrever histórias de amor e gosto de ver filmes com esse tema, embora não saiba bem porquê. A minha vida pessoal não está recheada de relações amorosas.

Mesmo nos seus documentários, tem-se debruçado sobretudo sobre personagens femininas. É mais fácil para si escrever sobre mulheres do que sobre homens?

Penso que o género das personagens não faz grande diferença. Seja homem ou mulher, escrever sobre outra pessoa é sempre uma tarefa difícil. Para o conseguir, falo sempre com imensas pessoas, para conhecer as suas histórias. Mas escrever sobre personagens femininas pode ser mais divertido. Antes tinha menos certezas sobre se uma personagem feminina saída da minha imaginação poderia realmente existir. Hoje sinto-me mais capaz de o fazer.

Como é que escolhe as suas magníficas atrizes?

As duas atrizes do terceiro episódio já tinham trabalhado comigo e sabia desde essa altura que iria voltar a filmar com elas. Tinha confiança na minha capacidade de tirar alguma coisa delas. Quanto às atrizes dos dois primeiros episódios, escolhi-as num processo habitual de casting.

Com que critérios é que as escolheu?

É claro que lhe falo do guião e vejo se são apropriadas para as personagens, mas o que me interessa mais é perceber se estão à vontade para as representar, qual a sua sensibilidade em relação às personagens. Por vezes, até pode ir contra o que eu estava inicialmente a pensar.

Como é que definiria o seu trabalho com os atores?

Tento ter o máximo de tempo possível para trabalhar com os atores. E peço-lhes também para terem essa disponibilidade. Faço-os dizer os diálogos vezes sem conta nos ensaios, até que os consigam dizer automaticamente. É só durante as filmagens que os autorizo a libertar todas as emoções. E por vezes as surpresas acontecem.

É possível dizer que através das suas histórias, e não apenas estas três, estejamos a ver um pouco do que é o Japão de hoje?

Talvez, mas também penso que há uma certa intemporalidade. O que é corrente hoje vai tornar-se antigo, com o tempo. Mas o filme vai manter-se. Por isso tento evitar incluir elementos que tornem o filme datado. Dito isto, trabalho sempre com uma equipa pequena, por isso torna-se difícil controlar a realidade que nos rodeia. Temos de pedir emprestado o que a realidade nos oferece.