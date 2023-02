"É muito fácil ver Nápoles como a cidade do crime"

João Antunes Hoje às 16:23 Facebook

Twitter

Partilhar

O realizador Mario Martone e o ator Pierfrancesco Favoli falaram ao JN de "Nostalgia", filma que já pode ser visto nas salas de cinema portuguesas depois da estreia mundial em Cannes.

Um dos grandes filmes europeus da última temporada, estreado mundialmente no Festival de Cannes e já nas nossas salas, "Nostalgia" acompanha um homem que regressa a Nápoles para ajudar a mãe nos últimos dias da sua vida, depois de várias décadas exilado no Cairo. O reencontro com um amigo da juventude vai desencadear um episódio trágico. O realizador Mario Martone e o ator Pierfrancesco Favoli conversaram com o JN sobre o filme.

Este filme é um projeto seu antigo? Como nasceu em Nápoles...

PUB

Mario Martone (MM) - Devíamos ter feito este filme muito antes, Falei pela primeira vez do filme com o Pierfrancesco antes da pandemia. E depois veio o confinamento. Eu escrevo os guiões com a Ippolita di Majo, a minha mulher, e decidimos começar a escrever esta história. De certa forma, o covid acelerou todo o processo.



O conceito de nostalgia define a personagem central, mas também tudo à sua volta...

MM - É um estado de espírito que se sente em todo o filme. Naturalmente, é o grande motor da personagem de Felice. Este homem regressa a Nápoles com a ideia de provavelmente voltar a ir-se embora rapidamente. Mas as coisas começam a tornar-se um pouco estranhas para ele. O tempo da sua permanência alonga-se. E a nostalgia começa a rodeá-lo, como uma espécie de névoa. O seu passado regressa, a pouco e pouco.



Dá a impressão que Nápoles não mudou para ele, apesar dos 40 anos de ausência.

MM - Há 27 anos levei a Cannes um filme intitulado "L"Amore Molesto". Contava a história de uma mulher e da sua peregrinação através de Nápoles, olhando para o seu passado. Agora é a história de um homem e a sua peregrinação através de Nápoles e do seu passado. Se me perguntar o que mudou em Nápoles nestes 27 anos, digo-lhe: absolutamente nada.

E as pessoas, não mudaram?

MM - As pessoas não mudam. É como a mulher de Felice diz no início, é inacreditável, mas está tudo exatamente na mesma.. Este é um ponto importante da nostalgia numa cidade como Nápoles. Há muitas cidades no mundo onde a vida parece não mudar. Onde tudo éimóvel, respira-se nostalgia. Em especial no Mediterrâneo. É um sentimento que se disseminou em tantas cidades. Sente-se uma espécie de abandono.



Como foi filmar a cena em que Felice dá banho à mãe?

Pierfrancesco Favino (PF) - Foi muito tocante. Desde que li o livro que tive a sensação que era um momento em que toda a gente iria ser tocada. O Mario foi incrivelmente delicado de nos levar a essa sensação sem qualquer sentimento de vergonha. Porque há imensa vergonha entre as duas personagens, muitas coisas que não foram resolvidas. A partir desse momento há uma ligação entre os dois que é muito mais profunda.

Ninguém vai esquecer-se dessa cena, é tão intensa e comovente...

PF - Eu tenho uma mãe, todos temos pais ou filhos, todos nós fomos pais dos nossos pais, Este momento do filme é um momento de viragem na vida da personagem, É alguém que esteve fora quarenta anos, que não sabe até que ponto a mãe sabe o que se passou e porque não quis voltar mais cedo. Todos nós sabemos o que significam coisas não ditas num relacionamento.



Como é que se identificou com a história, não sendo de Nápoles?

PF - Eu senti-me levado pela história, apesar de ser natural de Roma. Hoje em dia somos todos cidadãos do mundo. Eu senti-me levado pelo realizador, pelo livro e pelo seu autor, pelo guião. Fiz a mesma viagem que o Felice fez., apesar de não ter a mesma história deste homem. É um percurso que todos fazemos. Vimos todos de um certo lugar e vamos na direção de outro lugar. Há coisas que esquecemos, há segredos dentro de nós.



A religião tem um papel importante na história.

PF - Eu estudei muito os aspetos religiosos do filme. Ele vem do Cairo. Na língua árabe não há nenhuma palavra para futuro. Tudo está previamente determinado. É algo de muito importante para compreender o fim do filme. O filme é a viagem de uma alma que tem de cumprir o seu destino.



A Igreja e a Camorra são como que personagens do filme...

MM - Nós quisemos substituir os conceitos de Igreja e Camorra por Crime e Deus. O que muda completamente o ponto de vista. É claro que temos a Camorra e que temos a Igreja, temos a situação social em Nápoles. Mas eu queria fazer um filme que olhasse para além disso. É claro que trabalhámos de uma forma realista e que no filme há uma crítica política, como há no livro. Não se vê a presença do Estado, da polícia. Temos a sensação de que aquele bairro foi abandonado.

O padre é uma das personagens mais fascinantes da história...

MM - É uma personagem incómoda, até para a própria igreja. É um homem em guerra. Como se vê bem na cena em casa do traficante de droga. É uma guerra naquele território, palmo a palmo.



É nesse quadro que Felice descobre que o seu melhor amigo se tornou um criminoso...

MM - Sim, mas esse homem, apesar de todo o dinheiro que tem, não vive rodeado de ouro ou de tapetes de pele de zebra, mas numa casa abandonada. É por isso que não falamos de Camorra e de Igreja, mas sim de Crime e de Deus.

PF - O que eu quis foi que cada espectador fizesse o mesmo caminho que a personagem, que seja inspirado por este homem. Não sou napolitano, mas tenho a impressão que Nápoles sofre dessa imagem que todos temos dela. Depende de nós, do que queremos ver. É muito fácil definir Nápoles como a cidade do crime, mesmo para os italianos, não é um estereótipo. Este homem, Felice, acredita que há algo para além disso. E nós só sabemos em que cidade estamos já algum tempo dentro do filme. Podíamos estar em qualquer outro lugar. E a Camorra não existe apenas em Nápoles. Como italiano faço o que posso para me ver livre destes lugares-comuns.

De qualquer forma, Nápoles é uma personagem do filme. Como escolheu os locais onde filmou, correspondem à memória da sua juventude?

MM - Mesmo sendo napolitano, conhecia muito pouco daquela parte da cidade. O bairro da Sanitá é como que um enclave na própria cidade. Até para mim foi uma descoberta. Desde o meu primeiro filme que não faço outra coisa senão acompanhar pessoas que caminham. E caminhar é olhar e descobrir. Parece que é a minha maneira de fazer filmes.

No início faz uma citação de Pasolini...

MM - É um poema dele. Que na realidade é muito apropriado ao filme. É um poema que a partir de um certo momento nos acompanhou durante o filme. Há nesse poema três palavras muito importantes, o conhecimento, a perda e a possessão. Todas elas ligadas à nostalgia. São três palavras muito importantes para compreender o que acontece ao Felice. E gostava de colocar uma frase de Pasolini no início, porque a forma como queria olhar as pessoas do bairro da Sanitá tinha muito a ver com Pasolini.

Pode falar um pouco da música do filme?

MM - Quando quis mostrar ao meu montador qual era o ritmo e o ambiente que queria transmitir ao filme coloquei Bach nas primeiras cenas montadas, como nos primeiros filmes de Pasolini. Não porque quisesse usar Bach. Mas quando tirei a música senti a falta da música deórgão. E nos anos 60 e 70 ouvia muito os Tangerine Dream. É por isso que a certa altura do filme se ouve essa música eletrónica dessa época. É uma viagem estranha, de Pasolini a Bach e aos Tangerine Dream.

Nápoles é uma cidade plena de música...

MM - Mas quis evitar os lugares-comuns, também a esse nível da música. E a que escolhi tem muito a ver com a personalidade e o percurso da personagem central do filme.