É Noite de (Maria) Reis no Theatro Circo

JN Hoje às 10:40 Facebook

Twitter

Partilhar

A programação de 2023 do Theatro Circo, em Braga, arranca já nesta sexta-feira, com uma Noite de Reis, protagonizada pela artista Maria Reis.

O novíssimo "Benefício da dúvida" (2022) é o cartão de visita que Maria Reis vai apresentar no concerto que marca a 'rentrée' da sala de espetáculos bracarense.

Em novembro, a artista esteve no Le Guess ho?, na Holanda, numa escolha com curadoria dos Animal Collective, onde pôde mostrar as sete canções do disco, gravadas no estúdio Mobydick em Braga e no estúdio Cafetra em Lisboa.

PUB

Depois do disco "Chove na sala, água nos Oohos", álbum em que colaborou com vários músicos e produtores, e de "A flor da urtiga", produzido por Noah Lennox (Panda Bear), "Benefício da dúvida" apresenta-se mais despido, com arranjos mais simples e crus criados entre os músicos, Júlia Reis, na voz e no pandeiro, e Leonardo Bindilatti que, com Maria e Júlia, assina a produção. Este disco é fruto de duas residências de criação (no Teatro Viriato, em Viseu, e no Gnration, em Braga), onde nasceram algumas destas músicas, depois gravadas entre Braga e Lisboa.

No palco estarão Maria Reis (voz, guitarra acústica e viola braguesa), Júlia Reis (voz e pandeiro), e coro formado por Arianna Casellas, Ela Li, Leonor Arnaut, Nëss, Puçanga e Sallim.