Jorge Manuel Lopes Hoje às 12:09 Facebook

Twitter

Partilhar

Cem anos de Astor Piazzolla. A eternidade numa guitarra tuaregue. Uma cazaque em Lisboa. A História do underground soviético. E um verão mexicano. Um planeta que respira música.

Esta é uma Arte do Dia especial. De coração aberto à música e aos oásis de discurso nascidos em seu redor, planeta afora.

Do Níger há notícias de um novo disco de Mdou Moctar, astro tuaregue da guitarra. "Tala Tannam" é tocada por uma brisa do Saara e faz parte de um álbum, "Afrique victime", a chegar a 21 de maio.

Astor Piazzolla faria hoje 100 anos. Tempo para homenagear um músico e compositor que rasgou todo um universo para o tango e o bandoneón. "Terra", às 21.30 horas em www.mural18.pt, conta com os bailarinos argentinos Juan Capriotti e Graciana Romeo e os músicos João Pedro Silva (saxofone), Pedro Santos (acordeão), Yan Mikirtumov (piano) e Romeu Santos (contrabaixo). Wanda Stuart é convidada. No YouTube encontra-se o registo da atuação de Piazzolla e do seu Quinteto Tango Nuevo no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, a 11 de novembro de 1987. A qualidade da imagem e sobretudo do som não são cristalinos mas o génio está lá, inteiro.

Mais uma corrida, mais uma viagem: foi em meados da década passada que Lika (aliás LIKA) trocou o Cazaquistão, onde já adquirira extensa formação musical, por Lisboa, e por cá lançou o álbum de estreia, "Back to zero", em 2019. A multi-instrumentista regressa às portas da primavera com uma canção, "Don"t forget to forgive me", de produção caseira (tal como o vídeo), toda ela solar, dominada por uma linha de baixo fluida e funk.

PUB

O autor americano Todd L. Burns é o responsável por uma newsletter semanal chamada "Music Journalism Insider", precioso portal para quem entende que a música também pode ser um ponto de partida para a escrita, a conversa, o pensamento. A edição mais recente é especial, escrita pela académica russa Kat Ganskaya e toda dedicada à breve História do jornalismo musical não oficial na União Soviética entre 1977 e 1991.

Esta viagem tinha como destino o México? Nem por isso, mas seguiu-se a recomendação do título do tema que junta Juan Pablo Vega e Vanessa Zamora. "Dejarnos ir" é um bálsamo pop, um verão prometido.