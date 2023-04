É oficial: HBO confirma série do Harry Potter

JN Hoje às 20:10, atualizado às 20:30 Facebook

A plataforma de streaming HBO Max anunciou, esta quarta-feira, que a saga do Harry Potter está de regresso aos ecrãs, mas desta vez em formato série.

Após muitos rumores chegou a confirmação, a saga Harry Potter vai voltar aos ecrãs em formato de série televisiva. Ainda não foram adiantados muitos detalhes sobre a produção da Warner Bros, mas a HBO Max garante que o formato será uma "adaptação fiel aos livros icónicos" da escritora J.K. Rowling.

No início do mês, o site Bloomberg revelou que o projeto estava dependente de um acordo com a autora da obra, J.K. Rowling, que detém o controlo criativo de todas as adaptações da saga.

Entre 2001 e 2011 foram lançados os filmes, protagonizados por Daniel Radcliffe, Rupert Grint e Emma Watson, que se tornaram dos mais rentáveis de sempre.