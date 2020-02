"É preciso tornar a música clássica muito mais sexy"

Sérgio Almeida Hoje às 18:03 Facebook

Suíço Stefan Blunier é o novo maestro titular da Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música

"Cinco minutos" bastaram para que Stefan Blunier aceitasse o desafio de ser, a partir de janeiro de 2021, o próximo maestro titular da Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música (OSPCDM), sucedendo no lugar ao seu conterrâneo Baldur Brönnimann.

A rapidez com que acedeu ao convite não foi alheia ao conhecimento que já tem da orquestra portuense: desde 2012, assumiu a sua direção em 11 ocasiões como maestro convidado e afirma ter ficado satisfeito com "a qualidade" dos músicos, mas sobretudo com "o seu entusiasmo e motivação". "É importante que tenham as capacidades técnicas para tocar, mas não é tudo. É preciso um certo grau de tensão e envolvimento com a música. Não gosto de músicos robôs", exprime.

Se a boa imagem da cidade e do país ajudou ao "sim", mais importante ainda foi a possibilidade de contribuir para fazer um programa "com ideias invulgares", na companhia do diretor artístico, António Jorge Pacheco. "Na Alemanha, onde desenvolvi parte da carreira, são mais burgueses... As pessoas mais velhas evitam programas inovadores, ao contrário daqui, onde há ideias provocadoras e loucas no bom sentido... Se tocarmos só Brahms e Beethoven, pff... há orquestras sinfónicas que vão fazer melhor do que nós, de certeza", diz.

A "abertura de espírito" que Srefan Blunier assume ter é uma forma de fazer frente ao modelo das orquestras tradicionais, que afirma estar a sofrer uma erosão, necessitando de uma reatualização urgente: "Hoje é pouco sexy ouvir música clássica. Temos de mudar isso. Torná-la muito mais sexy, o que passa por mudar a forma como se faz um concerto. Não se vai inovar sempre, mas ´é preciso ter ideias próprias para justificar a vinda das pessoas. É assim que se sobrevive hoje, lutando contra as outras orquestras para que nos consigamos impor".

Na cidade alemã de Bona, como maestro da orquestra e da ópera locais, Blunier deixou uma forte marca. A sua ação ajudou a que esses agrupamentos passassem a ser convidados para digressões na China ou nos Estados Unidos. Apesar de "mais velho e com mais ideias", o futuro diretor musical da OSPCDM recusa comparações e nega que a menor reputação musical do país seja um óbice. "A tradição também torna tudo demasiado fixo. Em Bona, não gostavam de tudo o que fosse desconhecido".

Do Japão à França, da Irlanda à Dinamarca, o maestro natural de Berna já dirigiu orquestras em mais de uma dezena de países. Habituado a essa "vida de cigano", como diz, procura reter o essencial de cada cultura. Uma tarefa que foi particularmente dura no Japão, país em que "as pessoas são tão sérias que não adianta dizer piadas, pois não as percebem". "Senti-me realmente só lá", recorda. v