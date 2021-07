"É preciso um plano de resgate da leitura"

Sérgio Almeida Hoje às 21:03 Facebook

Twitter

Partilhar

Com "Volta ao Mundo em vinte dias e meio", Julieta Monginho regressa aos romances, mas sobretudo aos lugares de questionamento e da "Humanidade em busca de si mesma".

A fuga de uma criança do ambiente familiar é o ponto de partida do mais recente romance de Julieta Monginho. A longa experiência profissional enquanto magistrada do Ministério Público, especialista na jurisdição de família e crianças, foi decisiva para a escrita do livro, admite a autora de "A paixão segundo os infiéis".



Os livros são um convite adicional à descoberta, como sugere o seu romance, ate no título?

Os livros são sempre uma viagem, capaz de trazer novos mundos ao próprio mundo. Qualquer livro abre-nos o horizonte e coloca-nos em contacto com realidades que desconhecíamos, mesmo que pudessem estar junto de nós. Para um viajante, nada substitui a deslocação propriamente dita, mas, neste momento particular que temos vivido, os livros podem ser um auxiliar precioso. Ajudaram muita gente, de certeza, a inquietar-se e a desconfinar através do livro.

Curiosamente, o mercado editorial retraiu-se muito nesse período. Encontra alguma explicação para isso?

Esses dados confirmam que estamos muito mal. Apesar de não gostar de alimentar discursos da desgraça, estamos a assistir a uma degradação muito grande dos níveis de interpretação de textos. O poder da palavra está a perder-se. Cada vez menos as pessoas conseguem ler um texto que as desafie. Dificilmente entendem o que está escrito para além do trivial.

Até que ponto essa tendência pode afetar quem escreve? Para fazer-se entender de forma mais imediata, o escritor pode tender a banalizar a escrita.

Pessoalmente, não caio nessa tendência, mas admito que alguns, mais dependentes das vendas, possam começar a incorrer nessa tendência. Um escritor tem o direito de viver da sua escrita, que é a arte da palavra, mas, com todos esses constrangimentos, admito que isto possa ser um fator pernicioso para eles próprios. Se regredirmos no ato da escrita, estamos condenados a reproduzir modelos literários puramente comerciais. Os leitores perdem a curiosidade pelo que é novo e tendem a ater-se a fórmulas gastas. Vejo muitas queixas de professores, até de Letras, a queixarem-se de alunos que se vangloriam de nunca terem lido um livro na lida. Não tenho receitas mágicas, mas sei que é necessário um plano de resgate da leitura. É preciso ensinar os alunos a lerem verdadeiramente. Não podemos estar reféns das estatísticas para saber quem passa de ano. As avaliações numéricas tendem a facilitar a vida aos alunos, embora tenha consciência de que é preciso criar condições. Se um aluno não encontra em casa o ambiente necessário à leitura, a escola não faz milagres. É um papel da comunidade.

Tal como acontece com o Leo, o jovem protagonista do seu livro, a fuga pode ser um caminho para a renovação?

Vejo a fuga sobretudo como um desejo, que se opõe à realidade viva. Ele anda às voltas com a ideia de fuga durante muito tempo. Pode não ser uma fuga no sentido literal, mas é um desejo de libertar-se do mundo dos adultos para se autonomizar do que o rodeia.

Quão desafiante foi para si voltar a ver o mundo pelos olhos de uma criança?

Foi muito desafiador. Trabalhei muito tempo com crianças, ouvi muitas e afinei a minha arte da escuta. Essas vozes cruzaram-se todas em mim e, até encontrar alguma que se individualizasse, foi difícil.

PUB

Houve algum elemento decisivo para a escrita da história?

Houve vários cruzados. É difícil identificar a origem, mas creio que houve a necessidade de fazer um trabalho de alteridade face às crianças com quem me cruzei. Ser a voz dessas vozes tão desprotegidas que me chegaram ao tribunal. Um dos aspetos que procurei destacar foi o do conflito parental, da criança colocada quase como objeto no conflito entre adultos. Por vezes, nem se dão conta do mal que estão a fazer aos filhos, como acontece ao Leo na história. Muitas vezes, as crianças sofrem em silêncio. Essas crianças não fazem manchetes nos jornais, mas as marcas que ficam prolongam-se pela vida.

Este terá sido dos livros em que a sua longa experiência nos tribunais mais se refletiu na escrita?

Fui sempre intercalando as influências entre os tribunais e a escrita. "O juízo perfeito", o meu primeiro livro, foi disso exemplo, mas depois quis afastar-me desse universo. Só voltei à questão da Justiça em "Os filhos de K.", por entender que é um tema tão central em mim que não podia escapar-lhe. O escritor é um observador com todos os sentidos. Tudo tem que estar alerta. O que me interessa, enquanto escritora mas sobretudo como pessoa, é o humano e a sua complexidade.

No anterior romance, "Um muro no meio no caminho", escrevia sobre "a Humanidade à procura de si mesma". Ainda que com outra perspetiva, é o que volta a fazer neste seu novo livro?

Um livro serve para interrogar. Primeiro, o próprio escritor. Se um escritor tiver só respostas, não será muito interessante. Mas se o leitor não for ele próprio um questionador, procurando respostas que levem a outras perguntas, não estaremos a crescer nada no movimento de leitura. Um livro tem que interpelar para que o questionamento seja permanente. Não quero execrar os meios tecnológicos, porque eles têm o seu papel. Não vamos rasurá-los. Ao contrário do que acontecia na minha infância, em que os livros eram a única hipótese de fuga, hoje há várias possibilidades de saída do nosso mundo para outros, mas são mais pobres. Limitam-se a reiterar o que já é conhecido, em vez de nos lançarem para um abismo. É preciso ter contacto com o que não é confortável.

Esta volta ao mundo de que fala o livro é mais uma viagem mental do que física?

Sim, sobretudo mental. A ideia da transformação está muito presente. É uma viagem que nos abala em todos os sentidos. Do ponto de vista da deslocação mas também da perspetiva, de avaliar o mundo de várias maneiras e em diferentes tempos.

Foi fácil abstrair-se da pandemia durante o processo de escrita do livro?

O livro foi essencialmente escrito antes da pandemia, embora a revisão já tenha coincidido com esse período. Como atribuo uma importância muito grande a esse processo de revisão, de certa forma foi escrito durante a pandemia.

Teria saído diferente se o escrevesse nesta altura?

Acho que não seria capaz de escrevê-lo. Não seria capaz de ter a mente tão aberta como tinha naquela altura.