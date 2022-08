"E. T." de Spielberg está de volta aos cinemas em formato IMAX

João Antunes Hoje às 21:04 Facebook

Twitter

Partilhar

Clássico da ficção científica e excecional filme de aventuras foi lançado em 1982 e já faz agora 40 anos

Depois de uma rodagem quase em segredo, estreou no Festival de Cannes, com um título enigmático: "E.T.". Chegou depois aos cinemas de todo o mundo, emocionando espetadores de todas as idades, fenómeno potenciado pela eclosão, nesse início da década de 1980, do cinema em casa, através das gloriosas cassetes VHS.

Sobretudo na sala escura, nesse local de culto cinéfilo, era quase impossível sair do filme sem os olhos marejados de lágrimas. Pelo vendaval de emoções que o filme convocava, mas também pelo prazer estético, espiritual, porque não físico, de se ter acabado de fruir de um dos mais extraordinários exemplos não só do cinema como de todas as artes do entretenimento.

Hoje, passados 40 anos, quando o filme regressa em formato IMAX, Steven Spielberg pode ser visto como um tremendo empresário do cinema, um produtor que levou mais gente a comprar bilhetes com filmes seus do que qualquer outro. Mas tal só é possível por ser ele, também, um dos maiores criadores da fábrica de sonhos que é Hollywood.

"E.T.", apesar de tudo o que de maravilhoso, em todos os sentidos da expressão, Spielberg fez depois, foi o culminar da sua veia criativa e de muitos temas que enformavam já o seu cinema. A começar pela América enquanto território dramático. É aí que o pequeno extraterrestre é deixado para trás pela sua nave, sendo salvo pelo pequeno Elliott (nome que começa e acaba com um "e" e um "t"), com quem nos identificamos há quatro décadas.

O filme é também um retrato da América e do Mundo. Dos subúrbios, das pequenas brincadeiras juvenis, das famílias monoparentais, do fim da inocência, do saber ou não saber olhar para o outro, para a diferença, do indivíduo contra o sistema, do apelo de outros mundos, do fim de uma era, antes dos telemóveis, da internet, das redes sociais. Ao contrário do que aconteceu com as sagas de Indiana Jones e Parque Jurássico, Spielberg resistiu sempre a uma "continuação" do "E.T.". É por isso também que o podemos ver ou rever com a mesma inocência desde 1982.