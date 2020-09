Eça de Queiroz e Homero em BD

F. Cleto e Pina Hoje às 13:13 Facebook

Twitter

Partilhar

A nova coleção "Clássicos da Literatura em BD" chega na sexta-feira ao mercado, fruto de uma parceria entre a editora "Levoir" e a RTP, que vai "desafiar as novas gerações a conhecerem as obras mais emblemáticas da literatura mundial, através de uma linguagem visual".

Para já, estão previstos 14 títulos, entre os quais duas obras portuguesas: "Amor de perdição", de Camilo Castelo Branco (1862), e "Os Maias", de Eça de Queiroz (1888), mas os autores envolvidos nas respetivas adaptações permanecem em segredo.

A nova coleção segue um projeto similar lançado em França, em 2016, pela editora "Glénat" com o jornal "Le Monde". Em Portugal, a coleção "Clássicos da Literatura em BD" será apresentada publicamente na sexta-feira, às 14.30 horas, no Auditório Sul da Feira do Livro de Lisboa.