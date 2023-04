Ed Sheeran foi acusado de plagiar Marvin Gaye: veja as diferenças entre as músicas

JN Hoje às 11:23 Facebook

O cantor e compositor britânico Ed Sheeran está a ser acusado de plagiar o clássico do soul de 1973 "Let's Get It On", de Marvin Gaye, na composição de "Thinking Out Loud". Veja as diferenças entre as músicas.

O processo contra Sheeran foi aberto pelos herdeiros do co-escritor de Gaye, Ed Townsend, que alegam que as progressões harmónicas e os elementos rítmicos da música de 2014 foram retirados do clássico que ficou famoso por Gaye sem permissão. Os herdeiros querem uma parte dos lucros da música de Sheeran.

Na quinta-feira, em tribunal, Ed Sheeran cantou e tocou guitarra no banco das testemunhas. Sheeran tocou tanto o segundo acorde maior, que disse ter tocado em todas as apresentações públicas, como o segundo acorde menor usado em "Let's Get It On". Segundo o artista, o acorde funcionou bem na música de Gaye, mas não na sua música.

