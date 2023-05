Ed Sheeran tem disco novo e depois deste pode não haver mais nenhum

Cantor britânico lança "Subtract" esta sexta-feira debaixo da ameaça de abandonar a música se for condenado no caso de plágio de uma canção de Marvin Gaye.

Pode assumir uma estranha ironia o título do novo álbum de Ed Sheeran, que será lançado amanhã. Chama-se "-" ["Subtract"] e fecha o ciclo de trabalhos com símbolos matemáticos iniciado com "+", em 2011. É que o cantor ameaça "subtrair-se" da música caso seja condenado por plágio no processo movido pelos herdeiros de Ed Townsend, um dos coautores, com Marvin Gaye, do clássico "Let"s get it on" (1973), cujos acordes Sheeran é acusado de copiar no seu êxito de 2014 "Thinking out loud".

Os detentores dos direitos da música de Townsend reclamam cerca de 100 milhões de euros pelo alegado plágio, numa ação judicial movida em 2017 e que chegou ao tribunal federal de Manhattan, Nova Iorque, na semana passada. O cantor considera toda a situação "um insulto", alegando que o tema, escrito em parceria com Amy Wadge, se inspira em histórias da sua vida pessoal e familiar e que a referência musical mais direta é Van Morrison.

A equipa da acusação chegou a apresentar numa das audiências um vídeo, captado em Zurique, em que o britânico fazia uma rapsódia com os dois temas, considerando o registo uma "smoking gun" [prova conclusiva de um crime].