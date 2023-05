Ed Sheeran vence caso de plágio em tribunal

Daniela Tender Hoje às 19:57 Facebook

Twitter

Partilhar

O cantor britânico Ed Sheeran venceu o processo de acusação de violação de direitos de autor, envolvendo a música "Thinking Out Loud", vencedora de um Grammy, e o tema de Marvin Gaye "Let's Get It On". O tribunal deu razão ao músico, concluindo que não houve plágio.

No final do julgamento de Ed Sheeran, o juiz do tribunal de Manhattan responsável pelo caso concluiu que o cantor e compositor não cometeu nenhuma infração intencional de direitos de autor.

"Estou obviamente muito feliz com o resultado do caso e parece que não vou ter de me reformar do meu trabalho", afirmou o artista aos jornalistas que se encontravam no exterior do tribunal. "Mas, ao mesmo tempo, estou incrivelmente frustrado com o facto de reivindicações infundadas como esta poderem ir a tribunal", acrescentou.

PUB

O cantor, que foi acusado de plagiar o tema "Let's Get It On" de Marvin Gaye na canção "Thinking Out Loud", lançada em 2014, prestou depoimento durante todo o julgamento, enquanto cantava e tocava guitarra pelo meio. De acordo com a advogada de Ed Sheeran, Ilene Farkas, o cantor foi "acusado injustamente". Ed Sheeran disse ainda ao tribunal que, se tivesse realmente plagiado, "seria um idiota se subisse ao palco para 25 mil pessoas".

Esta não é a primeira vez que o cantor é acusado de plágio. No ano passado, Ed Sheeran ganhou um processo de acusação de violação de direitos de autor, que envolvia a música "Shape of you".