Edição de 2020 do DocLisboa termina esta semana com público na sala

Podem ainda ser vistas dez estreias mundiais, entre as quais seis de filmes portugueses.

Iniciada como habitualmente em outubro passado, ainda com espectadores presentes nas salas, a 18.ª edição do Doclisboa, o festival que traz à capital o melhor que se faz no género documentário um pouco por todo o mundo, ao mesmo tempo que mostra os títulos nacionais mais relevantes produzidos no último ano, foi-se desenrolando a partir daí em vários módulos online.

Agora, beneficiando da reabertura dos cinemas e das salas de espetáculo, salvaguardando todas as medidas sanitárias em curso e o recolher obrigatório, o festival encerra finalmente esta edição com a exibição de vários programas entre hoje e a próxima segunda-feira, incluindo uma dezena de filmes em estreia mundial, seis dos quais de produção nacional.

O bloco de encerramento do festival tem início hoje, pelas 16 horas, na sala da Culturgest, onde aliás se realizarão sempre as sessões, com a exibição do mais recente filme de Joana Pontes, "Visões do império". Trata-se de um filme sobre o modo como o império português e a sua história foram imaginados, documentados e publicitados a partir do registo fotográfico, desde o final do século XIX até Abril de 74.

Hoje ainda, pelas 19 horas, horário que se repetirá até domingo, poderá ser vista pela primeira vez no mundo a cópia restaurada de "Grand Opera: An historical romance", produção canadiana de 1979 assinada pelo cineasta de culto James Benning.

Amanhã será a vez da exibição de "Fé, esperança e caridade", passado em Viena nos anos do advento do nazismo e centrando-se na luta de uma jovem para sobreviver na cidade. Realizado em 1993 por Maria João Rocha, a sessão servirá de homenagem à realizadora e encenadora, falecida em outubro passado.

"Fé, esperança e caridade" de Maria João Rocha Foto: Direitos reservados

Promete, o fim de tarde de sexta-feira, com a estreia mundial de "Mata-Ratos ao vivo na Academia de Linda-a-Velha" de Patrick Mendes, antecedido da exibição do documentário "Enterrado na loucura - Punk em Portugal 78-88 - A segunda vaga", onde se recolhem testemunhos de algumas das principais vozes do punk português.

Para a sessão de sábado o Doclisboa reservou o que classifica como "cinco olhares sobre a memória e a distância", através de outros tantos trabalhos de jovens cineastas. Em "Da minha janela", de Pedro Cabral, procura-se o exterior. "Me more", do único não português deste grupo, o espanhol Ángel Montero, é a reminiscência de um sonho em que as vozes e os corpos se perdem e se encontram na natureza. "Cristina", de Olívia Guerra, confronta as memórias secretas escritas num diário com as imagens em super 8 de uma família aparentemente feliz. "42.ZE.66", de Eduardo Saraiva, acompanha uma camionista nas estradas internacionais com a família e os amigos a ecoar em chamadas telefónicas. Finalmente, em "Para outra maré", de Francisca Alarcão, as praias de Moledo e um pinhal lembram gestos do passado.

"42.ZE.66" de Eduardo Saraiva Foto: Direitos reservados

A sessão de domingo será composta por quatro títulos de produção nacional que, segundo a organização, "questionam a perceção da realidade". Trata-se de "Terraformar" de Ricardo Moreira, um filme que se abre nas transformações entre o material, o antrópico e o cósmico; "Praga regada" de Tomás Abreu, onde vários fenómenos nos dão a explorar paisagens urbanas; "Semear, ouvir, fluir" de Irina Oliveira, uma coprodução com Inglaterra onde o corpo se mistura com a natureza; e "Lembra-me da vida ali", que parte de encontros do realizador João Pedro Barriga com as realizadoras Catarina Mourão, Susana de Sousa Dias e Catarina Alves Costa, em busca da realidade reconstruída pelo cinema e das questões sobre a vida captada através de uma câmara.

O festival encerra na segunda-feira com uma sessão onde, além da divulgação do Prémio Fernando Lopes, para uma primeira obra portuguesa, e das novidades sobre a programação da 19.ª edição do festival, a decorrer de 21 a 31 de outubro, será exibido o filme "Paris caligrammes". Trata-se de um trabalho da cineasta e artista visual alemã Ulrike Ottinger, onde cruza as suas memórias pessoais sobre a Paris boémia da década de 1960 com o lado mais político, social e cultural desse período.