Eis o amor em forma de festival

Jorge Palma, peça central do festival Às Vezes o Amor, diz ao JN: "A música ainda me faz borboletas na barriga". Os concertos arrancam hoje e contam com 14 artistas.

"O romance é só uma das facetas do amor" e, por isso, Jorge Palma preparou um espetáculo "diferente do habitual" para celebrar as várias cores e fases do sentimento celebrado no Dia de São Valentim. O músico conhecido pelos temas românticos foi desafiado a selecionar "as músicas de amor" que mais significado têm para si. Assim, irá apresentar um espetáculo único, hoje e terça-feira, em Lisboa e no Porto, respetivamente. "As canções de amor de Jorge Palma" chegam ao público durante a nona edição do Festival Montepio Às Vezes o Amor, que arranca hoje e estende-se até terça-feira.

Jorge Palma diz ao JN estar entusiasmado com o novo formato, garantindo que a música ainda lhe "faz sentir borboletas na barriga" como nos primeiros anos. "Neste espetáculo, tendo em conta que a grande maioria das canções estarão orquestradas, existe um incentivo redobrado que me faz sentir um entusiasmo extra". O autor de 72 anos, que tocará clássicos seus e de outros artistas, estará acompanhado não só de uma orquestra de câmara, dirigida pelo maestro Cesário Costa, como por três convidadas: Márcia, Marisa Liz e Cátia Mazari (do grupo A Garota Não).