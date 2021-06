"Eleanor Marx era uma mulher bastante moderna"

João Antunes Hoje às 19:06 Facebook

Twitter

Partilhar

Susanna Nicchiarelli realizou "Miss Marx", em exibição nas salas de cinema portuguesas.

A luta pelos direitos das mulheres e contra o trabalho infantil e a trágica vida pessoal de Eleanor Marx, a filha mais velha de Karl Marx, no último terço do século XIX, é a matéria narrativa de "Miss Marx", o novo filme da italiana Susanna Nicchiarelli, que conhecemos do filme anterior, "Nico, 1988". A música volta a ter uma importância capital neste novo filme, entre o marxismo, versão Eleanor, e a dimensão punk da sua existência.

Depois de Nico, Eleanor Marx. Tem um fascínio especial por personagens reais ou foi só uma coincidência?

Tenho mesmo um grande fascínio por trabalhar em biografias. Não temos de inventar uma história mas sim lidar com algo que realmente aconteceu. Gosto do trabalho de pesquisa. É uma verdadeira viagem pela vida dessa pessoa, tanto para mim, como argumentista e realizadora, mas também para a atriz que a interpreta. E é recompensador, porque no final percebemos que descobrimos coisas novas.

Quando é que descobriu a história de Eleanor Marx?

Foi por acaso que li umas coisas sobre ela. Há algo de biográfico que temos em comum. Ela era a mais nova da família, eu era a mais nova da minha família, era a menina do papá. Foi muito interessante ler coisas sobre esta mulher que em criança estava a brincar ao pé da secretária do pai quando ele estava a escrever "O capital". Senti que era muito interessante o contraste entre a vida dela e o facto de se ter suicidado por causa de um homem. A mulher que traduziu "Madame Bovary" acaba como a Madame Bovary.

As lutas desta outra Marx ficaram em segundo plano face ao legado do pai.

PUB

Houve tantas batalhas que aquela geração lutou e de que nos esquecemos. Associamos sempre Marx à revolução russa e o que veio depois e esquecemos que as batalhas dos socialistas do final do século XIX foram fundamentais para os direitos que temos hoje. E algumas dessas batalhas ainda têm de ser feitas hoje em dia em vários pontos do mundo, como por exemplo contra o trabalho infantil.

É essa ainda a atualidade do percurso de Eleanor Marx?

Eleanor era uma personagem bastante moderna. Escolheu não ter filhos. Como não casou, era ela que controlava o homem com quem vivia. No século XIX, uma mulher casada era controlada pelo marido. Era uma mulher independente economicamente. Tinha dinheiro para ela e para o seu companheiro. Em todos os aspetos, era uma figura moderna.

O mundo que mostrou de Engels, Marx, Eleanor, é um mundo de alta burguesia, muito longe do mundo do trabalho que defendiam...

Eu não quis criticar, era apenas a realidade. Os intelectuais pertenciam à burguesia. As coisas mudaram depois, mas naquela época a separação entre pessoas que escreviam livros e lutavam pelos direitos dos trabalhadores e os próprios trabalhadores era muito profunda. É esse o sentido da cena em que ela segue uma mulher até ao bairro de lata, que retirei de uma carta que ela escreveu. Tinha ficado obcecada por aquela mulher. O mundo dos trabalhadores estava perto dela, porque simpatizava com eles, mas ao mesmo tempo estava muito longe da sua forma de vida.

Romola Garay é perfeita no papel. Foi a sua primeira escolha?

Vi várias atrizes, que leram o guião e com quem conversei. Ela era uma delas e quando a vi percebi que era ela. Também pelas coisas que ela disse do guião. É sempre muito importante a pessoa que se escolhe para nos acompanhar nesta viagem. E este filme foi muito complicado. É a história de uma grande mulher revolucionária, e que se suicidou. Tivemos de lidar com muita coisa, a Romola e eu, com os nossos lados mais obscuros.

Como é que trabalhou com ela na construção da personagem que tinha em mente?

Tínhamos as cartas e os escritos dela. Foi através delas que tentámos chegar aquela mulher. Estive num arquivo onde encontrei um caderno de quando ela era criança. O desenho que se vê no filme é esse desenho do caderno. O lado feminino desta miúda, que estudava História com o pai mas desenhava princesas, é muito tocante.

A banda sonora contemporânea não está em linha com a época em que o filme decorre...

Quando estava a escrever o guião sabia que queria que a música do filme tivesse duas almas. O lado punk da Eleanor e por punk quero dizer também o lado negro e destrutivo, mas também o lado romântico. Descobri esta banda, Downtown Boys, americanos, muito jovens e comunistas. Adorei as canções deles, têm uma energia incrível. Fizeram uma versão da "Internacional" especialmente para o filme.

Também voltou a trabalhar com a banda italiana Gatto Cillegia Contro il Grande Freddo...

Com eles peguei em peças românticas, três de Chopin e uma de Liszt, que adaptaram à sua música eletrónica pós-punk. Acho que é uma forma irónica de utilizar a música clássica. Reconhecemos as peças mas ouvimo-las de uma nova maneira. Para mim a música é uma personagem do filme, não é só uma coisa que se ouve em segundo plano.