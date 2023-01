Eleita nova direção do Coliseu do Porto

JN Hoje às 22:52 Facebook

Twitter

Partilhar

Já há nomes para a nova composição da direção da Assembleia Geral da Associação dos Amigos do Coliseu do Porto. Miguel Guedes será confirmado como presidente da direção para o próximo triénio.

Foram conhecidos nesta terça-feira à noite os membros da direção da Assembleia Geral da Associação dos Amigos do Coliseu para o triénio 2023/2025. O músico e jurista Miguel Guedes, como já fora tornado público, será presidente da direção por proposta da Câmara Municipal do Porto e a sua indigitação será confirmada oficialmente na primeira reunião da nova direção, a ter lugar nos próximos dias.

Soube o JN que os outros elementos do corpo diretivo serão o advogado Pedro Carvalho Esteves, eleito pelos Associados Individuais, que substitui no cargo Daniel Pires, fundador do Maus Hábitos; o Provedor da Santa Casa da Misericórdia do Porto António Tavares, votado como representante pelos Associados Coletivos, que se mantém em funções; e a Diretora Geral da Cultura do Norte Laura Castro, por proposta do ministério da Cultura. Fica apenas por saber o nome do representante da Área Metropolitana do Porto, que deverá ser divulgado nos próximos dias.

PUB

Recorde-se que o presidente da direção do Coliseu, indicado este ano pela autarquia portuense, está sujeito à aprovação dos outros parceiros institucionais, o ministério da Cultura e a Área Metropolitana do Porto que, a cada três anos, nomeiam, rotativamente, os seus representantes.