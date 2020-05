Sofia Esteves Teixeira Hoje às 00:09 Facebook

Os atores da série americana recriaram a dança do casamento de duas das personagens e surpreenderam um casal.

Numa altura em que o mundo luta contra uma pandemia e obriga ao isolamento, o ator John Krasinski, conhecido por interpretar "Jim" na versão norte-americana de "The Office", tem entretido os fãs com o programa "Some Good News", no YouTube, no qual só dá boas notícias. E, no domingo, o ator decidiu surpreender um casal.

John, fã da série, pediu Susan em casamento frente a um posto de combustível, recriando o pedido que Jim fez a Pam na série. John Krasinski decidiu, então, entrevistar o casal. E decidiu surpreender: chamou Jenna Fischer, que interpretou Pam, para ser dama de honor.

Mas as surpresas não se ficaram por aqui. John foi mais longe e reuniu o elenco para recriar uma das cenas mais marcantes do "The Office". Ao som de "Forever", de Chris Brown, o elenco reuniu-se virtualmente para repetir a dança na cerimónia entre Pam e Jim, no episódio "Nicarágua", da sexta temporada.

Steve Carell (Michael Scott), Ed Helms, (Andrew), Ellie Kemper (Erin), Mindy Kaling (Kelly), Rainn Wilson (Dwight), B.J. Novak (Ryan), Oscar Nunez (Oscar) e Phyllis Smith (Phyllis), Brian Baumgartner (Kevin) e Angela Kinsey (Angela) levaram o casal às lágrimas.

Veja o momento (A partir do minuto 15)

Veja a cena original: