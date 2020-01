Morre Elizabeth Wurtzel, autora de "Nação Prozac"

Rita Castro Hoje às 19:26 Facebook

Twitter

Partilhar

A escritora e jornalista americana Elizabeth Wurtzel (1967-2020), reconhecida pela obra "Nação Prozac", morreu esta terça-feira em Nova Iorque, de cancro da mama. Tinha 52 anos.

Elizabeth Wurtzel nasce em Nova Iorque, filha única de um casal que se separou quando tinha apenas dois anos. Em 2016 descobre que o pai biológico não é Donald Wurtzel, mas o famoso fotógrafo e amigo de família, Bob Adelman, autor de uma reconhecida imagem de Martin Luther King. A fotografia foi captada em 1963, no momento em que o ativista político fazia o célebre discurso sobre o seu sonho para a América: "I have a dream".

A jornalista sofria de depressão desde os dez anos e começou o tratamento aos onze, depois de ter-se automutilado na escola. Após este incidente, frequentou consultas de psiquiatria durante toda a infância. Na Universidade de Harvard, onde se licenciou em Literatura Comparada, automedicava-se com ecstasy e cocaína, que mais tarde substituiria por sal de lítio e Prozac, Daí o nome escolhido para a obra "Nação Prozac - Jovem e deprimida na América", que escreveu aos 27 anos. E que a tornaria conhecida no mundo todo em 1994.

Nesse livro, Wurtzel descreve as suas experiências com a depressão nervosa, acabando por gerar um debate público em torno da doença mental. A obra-prima da autora foi adaptada ao cinema em 2001 pelo cineasta norueguês Erik Skjoldbjærg. O filme foi protagonizado pela atriz norte-americana Christina Ricci, mas nunca foi exibido comercialmente nos Estados Unidos.

Durante o seu percurso académico, Elizabeth Wurtzel trabalhou em jornais, nomeadamente no "The Dallas Morning News", que a despediria em 1988 por acusação de plágio. Mais tarde, a revista "New Yorker" convidou-a para ser crítica de música. Quase dez anos depois viria então a ser reconhecida pela obra "Nação Prozac".

Na sequência do sucesso da obra, a escritora recebe várias críticas. Karen Schoemer, da "Newsweek", considera que "Elizabeth Wurtzel faz apenas tentativas ténues de se distinguir da sua geração e de depositar a culpa dos seus problemas nos outros: nos pais, nos terapeutas, nos amigos, na taxa de divórcio, nas drogas e nos horários".

Já Michiko Kakutani, crítica literária no "The New York Times" diz acreditar que a autora reconhece as suas passagens de autocomiseração e que essa estratégia conquista os leitores. "A própria Wurtzel é hiperconsciente da natureza narcisista dos seus problemas e da sua disposição em se expor."

Numa nova edição do livro, em 1995, a escritora procura reconhecer o seu propósito: "Se 'Nação Prozac' tem algum objetivo em particular, será o de dizer que a depressão clínica é um problema real que arruína vidas, acaba com vidas como quase acabou com a minha, aflige muitas pessoas, pessoas brilhantes, dignas e atenciosas que provavelmente poderiam salvar o mundo, ou pelo menos fazer algum bem real; pessoas que estão demasiado desesperadas para começar a desencadear o potencial que provavelmente têm".

Em 2001, a autora tenta dar sequência ao seu primeiro êxito literário e publica "Só Mais Uma Vez". Além destas obras, também pode ler-se em português "The Secret of Life: Commonsense Advice for Uncommon Women", publicado em 2004. Já licenciada em Harvard, Elizabeth Wurtzel forma-se ainda em Direito na Universidade Yale.

"Sou a verdadeira rapariga má"

O primeiro texto de Elizabeth Wurtzel publicado no "Nação Prozac" faz referência a Donald Wurtzel. Aquele que julgou ser o seu pai desapareceu da sua vida quando tinha apenas 16 anos, em 2001. Mas só em 2014, na sequência da morte do suposto progenitor, a escritora haveria de confessar essa ausência paterna, no blogue "The Cut", do jornal "The New York Times"

Dois anos depois, no próprio dia da morte de Bob Adelman, descobre, através da namorada do fotógrafo, que a sua mãe tivera uma relação extraconjugal com o amigo de família e que a escritora seria fruto dessa relação.

Em 2015, Wurtzel é diagnosticada com cancro da mama. Mais tarde, veio a comprovar-se que herdara a mutação no gene BRCA do pai biológico, Bob Adelman, que a predispunha para a doença.

Num artigo publicado no "The Guardian", a escritora recusava a solidariedade. "Odeio quando as pessoas dizem que lamentam que tenha cancro. A sério? Conhecem-me? Não sou alguém por quem se sente pena. Sou a verdadeira rapariga má. Fui precoce, estava à frente do meu tempo."

Apesar da revolta, o humor típico de Wurtzel mantém-se. "Podia ter feito uma mastectomia com reconstrução e ter saltado a parte em que tive cancro. Sinto-me a maior idiota por não ter feito isso", escreveu a autora, num artigo do "The New York Times".

Mais tarde, durante o processo de recuperação, acabaria por submeter-se a uma mastectomia dupla, mas já tinha metástases e não sobreviveu, tal como informou o seu marido, Jim Freed, ao "Washington Post".