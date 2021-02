Jorge Manuel Lopes Hoje às 11:10 Facebook

Uma viagem com paragens num eurofestival imaginário, em leituras que desafiam o confinamento, no poder da música e no legado da escravatura.

Primeiro, um ovni. "Entre las dos", colaboração entre a banda argentina Miranda! e a autora chilena Javiera Mena, é pop sintética transposta, tijolo a tijolo, diretamente de 1985. Vídeo incluído. Decerto que venceria o Festival da Eurovisão deste ano (um elogio, para que não sobrem dúvidas).

Sem ovnis, mas à mesma com alusões a viajantes cósmicos: as "Quintas de Leitura" prosseguem em confinamento, naturalmente online. Hoje, na sessão "O astronauta casou-se por lá", cuida-se da poesia de dois autores portuenses: Filipa Leal e João Habitualmente. Com leituras a cargo de Sandra Salomé, Isaque Ferreira e da própria Filipa Leal. Mais novo circo por Daniel Seabra e Margarida Monteny, imagens de Maria Corvacho e música a cargo da dupla Lavoisier e de Cachupa Psicadélica. Arranca em live streaming às 22 horas e o resultado ficará disponível até domingo 14. Antes, pelas 18.30 horas, também haverá conversa de Filipa Leal e João Habitualmente com João Gesta.

Ikechúkwú Onyewuenyi, curador no Hammer Museum em Los Angeles, teve uma ideia luminosa: a partir da ampla coleção de discos que o escritor americano James Baldwin acumulou durante os seus anos de residência em Saint-Paul-de-Vence, no sul França (desde 1970 e até à morte em 1987), criou uma playlist de 478 faixas no Spotify. A compilação só podia chamar-se "Chez Baldwin" e prolonga-se por 32 horas. Começa por Gloria Lynne, passa por Donny Hathaway, Dinah Washington e muito, muito mais.

A sombra da escravatura atravessa alguma obra de Baldwin. Na revista "The Atlantic", Clint Smith escreve sobre os descendentes das pessoas que foram entrevistadas pela organização governamental americana Federal Writers' Project, entre 1936 e 38, para criar uma narrativa na primeira pessoa de mais de dois mil antigos escravos.

O que começa com objetos não identificados só podia terminar num planeta incerto. Bill Wurtz contribui para a boa reputação do soft rock, mesmo que de rock tenha pouco. A canção chama-se "Here comes the sun" e não, nada tem a ver com a outra "Here comes the sun".