Elton John infetado com covid-19

O cantor Elton John adiou, esta terça-feira, dois espetáculos em Dallas depois de testar positivo à covid-19.

"É sempre uma grande deceção mudar os espetáculos e sinto muito por qualquer um que tenha sido incomodado por isso, mas quero manter-me a mim e à minha equipa seguros", disse o músico britânico, de 74 anos, num comunicado publicado nas redes sociais. "Felizmente, estou totalmente vacinado e com dose de reforço e os meus sintomas são leves".

Os espetáculos, parte da digressão "Farewell Yellow Brick Road" de Elton John, estavam agendados para 25 e 26 de janeiro e serão remarcados para uma data posterior.

O cantor espera poder atuar em 29 de janeiro em Little Rock, Arkansas.

A digressão, que deve ser a última do artista, sofreu cancelamentos e adiamentos devido à pandemia, como muitos outros eventos do Mundo das artes. A lenda do pop também teve foi recentemente operado ao quadril.

No ano passado, Elton John lançou um álbum intitulado "The Lockdown Sessions", que foi gravado inteiramente sob as restrições da covid-19.