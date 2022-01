Em 2022, resgatam-se lagartos e tradições no Mira Fórum

Catarina Ferreira Hoje às 17:39 Facebook

Cancioneiro popular, crenças e etnografia na mostra "Lagartos, lagartos", no Porto.

"Lagarto pintado quem te pintou?". A frase manuscrita dá as boas vindas e o mote para a exposição "Lagartos, lagartos", de Ana Fernandes com Renato Roque e PAM, patente no Mira Fórum, no Porto.

A mostra faz dois resgates da extinção de uma só vez. O primeiro é o dos lagartos, o segunda é a tradição do Entrudo Lagarteiro em Vilar de Amargo, na Guarda. Ana Fernandes, conhecida escultora, criou uma série de lagartos, em diferentes dimensões e materiais, sendo o mais marcante o que foi criado com recurso a uma carteira - uma fina linha de ironia - e colocado no meio da galeria. Há também figuras de lagartos como peças de joalharia e outras intricadas figuras criadas com tecido e metal. Renato Roque pegou nas esculturas e levou-as para o "Serro", um dos habitats naturais da espécie, para as fotografar, resultando em curiosas imagens de cores muito saturadas.

No entanto, o conjunto escultórico mais impactante é o das viúvas. Recorrendo a panelas, caçarolas e outros objetos de metal, a escultora construíu com cabeças de boneca tisnadas uma série de figuras com a cara coberta de rendas de croché, alusivas às mulheres que no Entrudo Lagarteiro se cobrem de fuligem para contar brejeirices de cariz sexual sobre o defunto. A tradição não se cumpre há dois anos pandémicos, tendo aqui a oportunidade de ser lembrada. Na mostra está também patente um curioso palavrário de PAM sobre a figura do lagarto.

Paralelamente, foi lançado um jogo, gratuito, a partir da aplicação Actionbound, em que o jogador pode escolher entre duas versões, uma no Porto, outra em Vilar de Amargo. Os participantes podem, por exemplo, descobrir lagartos em livrarias do Porto - Académica, Exclamação, Flaneur, Gostar de Ler, In-Libris, Lumière, Manuel Santos, Paraíso do Livro, Poetria e Unicepe -, em que, seguindo as instruções, cada equipa poderá recolher um postal com o desenho de um lagarto, da autoria de Vítor Sá Machado e PAM. No final do jogo, pode-se ficar com uma coleção de desenhos e um envelope para os guardar.

Lagartos, lagartos

Mira Fórum, porto

Até de 12 de fevereiro