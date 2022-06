Em "Aberto 24 horas" espreita-se a noite pela fechadura

Ensemble - Sociedade de Actores estreia amanhã em Famalicão peça baseada em texto de Jacinto Lucas Pires.

Jacinto Lucas Pires é um dos nomes mais consensuais da dramaturgia contemporânea portuguesa. Entre outras obras, escreveu "Universos e frigoríficos" para Manuel Wiborg "Arranha-céus" e "Figurantes" para encenações de Ricardo Pais, "Os vivos" para João Brites, "Tu és o deus que me vê" para uma encenação de Luís Mestre, ou " Exactamente Antunes" para uma encenação de Cristina Carvalhal e Nuno Carinhas. Além, claro, de ser autor de vários livros.

Uma obra por ele escrita chega à nascença com uma promesssa de bom augúrio e de um retrato acutilante de uma certa franja social. Amanhã estreia "Aberto 24 horas", uma produção da Ensemble - Sociedade de Atores, com encenação de Jorge Pinto.

Desta feita espreita-se pela fechadura para um local aberto 24 horas onde se acredita que, durante a noite e no escuro, acontece o "essencial da vida", com os seus dramas e as suas intrigas. Um local inacessível aos noticiários, portal para um peep show do grotesco da Humanidade.

Aqui, onde a noite é contínua, no seu duplo sentido, o narrador Horácio luta contra a hegemonia de uma máquina e da sua habilidade para dar canções e comer moedas.

Há uma dona de bar que serve interesses sexuais, próprios e alheios, bem como as suas carências económicas. Num sítio onde cada um pode ser o que quiser, os estados civis obedecem a estados de transmutação, consoante os elementos em cena e a química que se desenvolve.

Há galãs com rabos de palha e egos inflamáveis permanentemente perseguidos por dias de chuva. Para agudizar todos estes conflitos latentes aparece uma mulher-bomba.

A partir daqui, Jacinto Lucas Pires promete confusões amorosas, o drama do dinheiro, luta de classes e fantasmas espirituais. E também "uma história atravessada de canções e gestos estranhamente inocentes". Depois da estreia amanhã na Casa das Artes de Famalicão, a produção estará no Pérola Negra no Porto, de 15 de junho a 2 de julho.

Aberto 24 horas

Casa das Artes de Vila Nova de Famalicão

Sábado 11 (21.30 horas) e domingo 12 (17 horas)