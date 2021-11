"Em Aldeia Nova as mulheres passaram a ganhar o mesmo que os homens"

João Antunes Hoje às 13:31 Facebook

Twitter

Partilhar

Antigo seminário dominicano revisitado no filme "O casarão", nas salas esta semana.

Na Aldeia Nova, perto de Fátima, ergueu-se durante muitos anos um seminário da Ordem Dominicana muito avançado para o seu tempo. A morte do pai, que por lá passou, levou o documentarista Filipe Araújo a procurar nas ruínas os vestígios do seu passado. O resultado é "O casarão" que, depois de passar pelos Caminhos do Cinema Português, chega amanhã às salas. A estreia em Espanha também está assegurada.

Este casarão estava na memória da sua família. Quando é que percebeu que havia filme a fazer?