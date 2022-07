Em Braga, "só a Noite Branca paga o subsídio de férias ao pessoal"

Sandra Freitas Hoje às 08:57 Facebook

Braga vai ter programação cultural, sem parar, até ao final do verão. Lojistas ainda não sentem impacto, mas hotéis esperam lotar.

No início do mês, a Feira do Livro e o festival de teatro Mimarte deram o pontapé de saída para um verão, em Braga, que vai ser de espetáculos, quase sem pausas. O centro da cidade é o principal palco da programação "Ares de Verão" e, pelas ruas, já são muitos os visitantes e turistas a circular. Para os lojistas, a afluência ainda não se reflete em vendas, mas o setor hoteleiro espera chegar à lotação máxima, em alguns períodos de agosto e setembro. O evento mais aguardado é a Noite Branca, que assinala a despedida da época quente. "Só a Noite Branca paga o subsídio de férias ao pessoal. Faz mesmo diferença nas contas", assume Paulo Vilaça, proprietário da pastelaria Veneza, na Avenida Central, por onde costumam passar os grandes concertos. O empresário confessa que a "animação é importante" para os negócios locais, mas atira algumas farpas: "Faltam fontes para as pessoas encherem as garrafas de água e sinalização para as casas de banho públicas", exemplifica.

Alegria e movimento