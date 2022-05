Em Braga, uma viagem ao futuro da arte

Exposição "Havemos de ir ao futuro", com toque poético, revela 12 jovens artistas.

Do minimal ao abstrato, da pintura à serigrafia, "Havemos de ir ao futuro", exposição que se inaugurou, este fim de semana, na Zet Gallery, em Braga, dá espaço ao trabalho de 12 jovens artistas de diferentes geografias do país, mostrando que a criatividade pode ser materializada de várias formas e feitios. A ajudar à leitura de cada uma das obras estão os poemas de Filipa Leal, que servem de guia pela galeria.

O "glossário" de Adriana Oliveira inaugura o caminho, mas os corredores são "um mapa muito grande de possibilidades, que demonstram o que é a diversidade da produção artística contemporânea", refere a curadora, Helena Mendes Pereira. Isto porque se juntam, por exemplo, aos guaches ou linhas de bordado da Adriana Oliveira, as pinturas em acrílico de Alberto Rodrigues Marques ou as pinceladas de óleo sobre madeira de Diogo Nogueira, que põem o corpo humano a nu, numa espécie de biombo que não esconde nada.

Maria Luz brinca às limpezas num óleo sobre tela, Leonor Neves recorre ao grafíti para transformar uma lona num sopro, Daniela Pinheiro explora as cores, Manuel Fonseca molda a mármore e Inês Nêves recorre à performance para fazer nascer uma obra de arte. Mas o "futuro" da prática artística está, também, nas instalações audiovisuais e novos média de João Campolargo Teixeira, Sérgio Rebelo, Bruno Rodrigues Martins ou Vier Nev.

"Escolhemos jovens artistas com formação completa, de diferentes escolas, para combater a centralidade e dar nota que há prática artística em todos os lugares [do país]", refere Helena Mendes Pereira, que se fez acompanhar de Filipa Leal, autora do verso "Havemos de ir ao futuro", que serviu de inspiração para a exposição.

"Partindo desse verso, do meu livro "Vem à quinta-feira", pediu-me para escrever uma espécie de um mapa", conta a poetisa. Lançado o desafio, Filipa Leal olhou para as obras e história dos artistas e escreveu para cada um dos 12 jovens. "O trabalho deles fez-me sonhar. E foi verdadeiramente inspirada em cada um deles que escrevi estes textos", assevera.

Havemos de ir ao futuro

Zet Gallery, Braga

Até 16 de julho