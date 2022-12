Em busca de saída, cabeça e coração

"O Feiticeiro de Oz no gelo", produção familiar com imagética muito cuidada.

Na última década a fórmula do filão do gelo tem proliferado em Portugal, o que equivale a uma história clássica, transportada da literatura infantojuvenil à qual se acrescentam duas personalidades famosas, que podem ou não estar presentes dependendo da sessão, para interpretar papéis principais.

Este ano a importação chegou com "O Feiticeiro de Oz", mítica série literária de L. Frank Baum, com Miguel Cristovinho e Rita Redshoes como convidados. (Na sessão a que assistimos não estavam presentes). "O Feiticeiro de Oz" não é uma história tão reconhecível para as crianças, como outras produzidas anteriormente como "Peter Pan" ou "Cinderela". Alguns pequenos chamavam "Dorothy" de "Alice" durante o espetáculo, mas essa confusão não perturba a perceção da narrativa.

Ainda que esta seja muito mais clara para quem conhece a história original, sabendo à cabeça que Dorothy matou acidentalmente a Bruxa do Leste, (uma denominação caricata à luz da atualidade internacional) e aguarda agora pela coação da sua irmã, a Bruxa Zelda.

Pelo caminho de "tijolos amarelos" até encontrar o seu salvador, Feiticeiro de Oz, Dorothy vai encontrando aliados como a hiper-rosa-brilhante fada Glinda, João Latão, Zé Palha e o Leão de "Jubas e Perucas coragem, onde tudo o que importa é imagem".

O slogan parece ser também a chave de ouro do espetáculo. Os cenários e os figurinos nos musicais jogam uma importante cartada, especialmente para as camadas infantis e a produção assumiu eficazmente este repto. A Bruxa Zelda, Glinda e Dorothy compõe o trio de destaque vocal, ainda que algumas vezes a sua movimentação em patins seja deficitária. A justificação para o uso de gelo acontece com figurantes, patinadores profissionais, protagonistas dos grandes momentos coreográficos.

Alguns detalhes de guião resultam de forma hilariante, especialmente a relação amorosa entre o Feiticeiro de Oz e a Bruxa Zelda. Uma produção bastante comercial, mas um bom programa natalício para o público familiar assistir.



"O Feiticeiro de Oz no gelo"

Mar shopping MATOSINHOS

ATÉ 8 DE JANEIRO