Em busca dos entes queridos

Mathieu Amalric volta à realização em "Abraça-me com força".

Com uma carreira de mais de uma centena de títulos, desde que se estreou há mais de 30 anos em filmes do georgiano exilado em França Otar Iosseliani, Mathieu Amalric é um dos atores franceses mais prolíferos e versáteis, capaz de interpretar múltiplas personagens mas sendo sempre muito ele próprio.

Nos últimos anos, Amalric optou também pela carreira de realizador, tendo já assinado títulos marcantes como "O Estádio de Wimbledon", "Tournée - Digressão", "O quarto azul" ou "Bárbara", com uma ligação regular ao nosso país através de produções de Paulo Branco.

O seu último filme nessa categoria, e onde se mantém apenas atrás da câmara, chama-se "Abraça-me com força", estreia-se esta quinta-feira nas salas de cinema e, além de ser uma surpreendente viragem - ou talvez não - na obra do Amalric realizador, é um drama poderoso e enleante, que nos tira o tapete a meio caminho e obriga a acompanhar, com emoção, o percurso da protagonista até ao fim.

"Abraça-me com força" partiu de uma peça de teatro de Claudine Galea, "Je reviens de loin", cuja estrutura estilhaçada Amalric reconstruiu em narrativa de cinema usando, com uma sensibilidade que já se lhe conhece, todos os meios que o filme lhe coloca nas mãos para comunicar com o espectador.

Trata-se de um daqueles filmes em que qualquer resumo do argumento, por mais conciso que seja, corre o risco de revelar mais do que deve, tal o choque que o espectador recebe a meio da projeção - a menos que seja daqueles que ao fim de cinco minutos sabe sempre quem é o assassino. Mas podemos dizer que a história se centra no percurso de Clarisse, uma mulher em fuga. De quê? De quem? Onde está a sua família? O que lhe terá acontecido?

A resposta mais ou menos rápida a todas estas questões não atenua, bem pelo contrário, o interesse com que se acompanha "Abraça-me com força". Um filme sobre emoções por que todos passámos ao longo da vida. Um filme não necessariamente triste, apesar de trágico. Comovente nos que relata, fascinante na forma como o faz.

