Concerto na Igreja da Misericórdia assinalou aniversário do JN

O Quintento de Sopros do Vale e um Quarteto de Saxofonistas da "OpusPausa" atuaram na igreja da Misericórdia da Guarda. O concerto, em parceria com a Câmara, está inserido no âmbito das comemorações dos 133 anos do Jornal de Notícias.