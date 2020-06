JN Hoje às 18:37 Facebook

Reveja o miniconcerto de Cuca Roseta de apresentação do álbum "Amália por Cuca Roseta" e que marca ainda o dia do 132.º Aniversário do Jornal de Notícias.

"Amália por Cuca Roseta", o quinto álbum da fadista Cuca, foi lançado na passada sexta-feira.

"Era uma peça que faltava à minha história, à minha carreira, porque é a base de tudo o que eu sou. A Amália continua a ser a minha grande inspiração", disse Cuca Roseta ao JN.