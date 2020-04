JN Hoje às 19:09 Facebook

Twitter

Partilhar

Grandes estrelas da música uniram-se para ajudar e agradecer aos profissionais de saúde de todo o mundo que estão na linha da frente da luta contra a Covid-19.

"One World: Together at home" é o nome do festival que nos vai levar a casa de artistas como Elton John, Paul McCartney, Billie Eilish, The Rolling Stones ou Stevie Wonder, numa iniciativa promovida pela Global Citizen e pela Organização Mundial de Saúde (OMS), com a curadoria nas mãos de Lady Gaga.