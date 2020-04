Em direto para o Instagram de Bruno Nogueira, Vhils esculpe Zeca Afonso na parede

Joana M. Soares Hoje às 01:30 Facebook

Os diretos do Bruno Nogueira (@corpodormente) no Instagram ultrapassam os 70 mil visitantes. E têm sido muitas as surpresas no perfil do humorista português.

Há semanas, a pianista portuguesa Maria João Pires protagonizou um momento profundo ao tocar, ao vivo, a obra "Claire de Lune", de Debussy. Diretamente num live na conta de Instagram de Bruno Nogueira, com o humorista a mostrar uns olhos marejados, rendido pelo momento.

A madrugada deste sábado, a anteceder um 25 de Abril invulgar, também a rubrica de Bruno, no Instagram, "Como é que o Bicho Mexe", foi repleta de momentos únicos. Quase 70 mil pessoas assistiram a um "live" com a atriz portuguesa Eunice Muñoz e com Vhils. O artista português apareceu a esculpir na parede de sua casa o rosto do intemporal músico português Zeca Afonso, para sempre ligado à voz de liberdade.

Na véspera deste 25 de Abril, Bruno Nogueira contou com mais momentos marcantes, como por exemplo, com o ator Nuno Lopes a cantar "E Depois do Adeus", original de Paulo de Carvalho e uma das senhas da Revolução dos Cravos, que dedicou aos pais.

Bruno Nogueira cria momentos hilariantes com os seus diretos na rede social Instagram, neste tempo de quarentena. Primeiro, o ator e humorista deita as filhas. Depois, agarra num copo de vinho e inicia uma série de diretos com amigos ligados às artes e fala sobre tudo.

As redes sociais ficaram encantadas com este momento que celebrou este 25 de Abril também ele invulgar.