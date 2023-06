Em memória de Pedro Bandeira Freire

João Antunes Hoje às 17:23 Facebook

"All that Jazz - O Espetáculo Vai Começar" é o filme autobiográfico de Bob Fosse agora disponibilizado pela Filmin, mais de quatro décadas depois da estreia.

A estreia de "All That Jazz" em Portugal, a 19 de setembro de 1980, teve contornos de originalidade. O saudoso Pedro Bandeira Freire, dramaturgo e realizador, teve entre a mais notória das várias facetas da sua vida a propriedade de um dos mais míticos cinemas do país, o Quarteto, em Lisboa, dotado de quatro salas de uma programação exigente, que levava até si diariamente o público cinéfilo da capital.

Ora, Pedro Bandeira Freire apaixonou-se de tal forma pelo filme de Bob Fosse, que teve entre nós o subtítulo de "O Espetáculo Vai Começar" (estávamos ainda muito longe do novo acordo ortográfico), que decidiu estreá-lo não numa mas nas quatro salas em simultâneo, em horários desfasados, de forma a que fosse qual fosse a hora de chegada ao Quarteto haveria sempre uma sessão a ter início.

Assim foi durante uma semana, numa iniciativa que mostra bem como "All that Jazz" pode despertar paixões. O filme é um relato autobiográfico de Bob Fosse, em torno de um artista cuja vida intensa o vai consumindo rapidamente, percebendo-se bem a identificação do programador com o seu relato...

Datado de 1979, "All that Jazz" faz a ponte entre um tipo de musical clássico que já não existia, apesar do mega sucesso de "Música no Coração" o anteceder pouco mais de uma dezena de anos, com as novas formas de abordar o género. Bob Fosse, aliás, coreógrafo por natureza, assinara já outro momento capital do que se pode chamar o novo musical, com "Cabaret - Adeus Berlim", o filme que colocou instantaneamente como uma estrela do cinema.

Aqui o protagonista é Roy Scheider, acabado de sair do sucesso de "Tubarão" de Spielberg que, curiosamente, destronara momentaneamente "Música no Coração" como o filme mais rentável de sempre. Num registo completamente diferente, Scheider é Joe Gideon, um coreógrafo mulherengo e viciado em drogas, obcecado com a escolha do elenco para o seu novo musical e a montagem de um novo filme. Sem estupefacientes, Joe não tem energia necessária para lidar com a namorada, a ex-mulher e uma filha muito particular. Situações do passado começam a emergir no presente, transformando a sua vida num caos...

Um momento único da história do cinema e da exibição em Portugal, que pode agora ver tranquilamente em sua casa.

All that Jazz

Bob Fosse

1979

Filmin