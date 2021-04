"O começo". Em nome da liberdade e da criação

João Antunes Hoje às 17:07 Facebook

Twitter

Partilhar

"O começo" é um produto cinematográfico raro que nos chega da Geórgia.

Durante muitos anos "oculto" debaixo do centralismo soviético, a cinematografia georgiana é uma das emergentes no panorama do chamado cinema do mundo. E quando as nossas salas de cinema reabrem, é hora de recuperar alguns dos títulos que têm feito com sucesso o circuito dos festivais, aqueles que se têm podido realizar face ao momento que atravessamos.

Um desses títulos, que já pode ser visto entre nós, é precisamente o georgiano "O começo", obra de estreia na longa-metragem de Dea Kulumbegashvili, vencedor em San Sebastian nada menos que dos prémios de melhor filme, realização, argumento e atriz.

O filme começa com um impressionante plano-sequência de vários minutos, onde se assiste à entrada num local de culto de muitos fiéis, recebidos pelo pastor e pela sua esposa, até que a tranquilidade da cena é abalada por um ataque do exterior que coloca o local em chamas, gerando o pânico nos muitos homens, mulheres e crianças que já lá se encontravam.

Estamos então numa pequena localidade da Geórgia, onde esta comunidade de Testemunhas de Jeová é atacada por um grupo extremista. O chefe do grupo tem de se deslocar à capital para resolver a situação, deixando a mulher sozinha em casa, confrontada com as suas próprias dúvidas e com a chegada de um estranho que se diz inspetor da polícia.

"O começo" é um filme que, desde o início, nos "diz" que estamos a ver um filme. A sua narrativa não avança necessariamente como se um plano se sucedesse "naturalmente" ao seguinte, criando a ilusão de realidade. Estamos no domínio do que muitos não gostam que se chame de "cinema de autor", mas para o qual ainda não se encontrou uma melhor definição.

Dea Kulumbesashvili sabe decerto que o seu trabalho exige uma outra participação do espectador, longe de uma certa passividade associada ao cinema de entretenimento. Mas é por aqui que o cinema pode e deve evoluir, pela pesquisa de novas linguagens, pela busca de um olhar próprio, pelo rigor, também devido pelo espectador que se presta a este desafio.

PUB

Mas "O começo" é mais do que um mero exercício formal ou plástico, apesar desse trabalho de composição visual e de montagem que está por detrás. É o retrato de uma mulher cheia de dúvidas: sobre o seu casamento, sobre a relação com Deus, sobre a sua vida sexual, sobre a maternidade. E, nesse sentido, a sua personagem central, sóbria e corajosamente defendida por Ia Sukhitashvili, consegue tocar-nos.

"O começo", um daqueles filmes que resulta dos muitos laboratórios de criação destinados a jovens talentos que decorrem um pouco por todo o mundo, é o começo de carreira de uma autora de que vamos seguramente ouvir falar no futuro.

"O começo"

Dea Kulumbesashvili

2020