Em São Miguel o Tremor é para dançar

Festival decorre até dia 10. Dezenas de propostas para o público descobrir o território.

Uma semana com dezenas de concertos em espaços urbanos e lugares secretos da natureza, caminhadas sonoras, performances, exposições e experiências gastronómicas é a proposta da nona edição do Tremor, festival com epicentro em Ponta Delgada e réplicas por toda a ilha de São Miguel, nos Açores.

Criado em 2014 para "agitar o centro algo morto de Ponta Delgada", diz Márcio Laranjeira, um dos diretores do certame, a par de Luís Banrezes, Joaquim Durães e Marina Rei, o certame carregava a marca pessoal dos curadores, que pretendiam ver refletida a sua própria experiência de ouvir música, feita de ecletismo e curiosidade, atenta a correntes marginais e aventureiras em registos tão diversos como a folk, o heavy metal, as eletrónicas ou a música erudita. Com a liberalização do espaço aéreo dos Açores, em 2015, e a multiplicação dos voos de baixo custo, o Tremor foi crescendo, de apenas um dia e alguns locais, até à semana inteira que precede a Páscoa e transbordando para vários pontos da ilha.