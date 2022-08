Em Setúbal, o teatro é protagonista

Iara Macedo Hoje às 21:32 Facebook

Entre vinte espetáculos, estreia esta sexta-feira a peça cénica "Noite: Homilia para um perdão"

A um dia de terminar, a 24.ª edição do Festival Internacional de Teatro de Setúbal estreia, no Auditório da Escola Secundária Sebastião da Gama, às 19 horas, a performance cénica de Carla Madeira: "Noite: Homilia para um perdão".

Com inspiração na escrita de distintas narrativas, mas em especial de Kafka e na sua "Carta ao pai", a peça procura retratar em palco o sentimento de assombração, provocado por episódios traumáticos de infância, que continuamente influenciam a vida dos sofredores, mesmo numa fase adulta.

Ainda no seu espetáculo, Carla Madeira procura fazer o público refletir sobre a origem da intolerância e dos preconceitos presentes. A resposta reside no interior da sua própria obra: a fonte de problemas como esses está intrinsecamente ligada à herança familiar de cada um. Ou seja, mais do que entreter, a peça tenciona provocar a mente da plateia.

Mas, provocadora como esta, ainda há outra. Com a coprodução de Buzico Produções - Um Coletivo e a CAE Portalegre, é inaugurado às 22 horas, um espetáculo adaptado de "Má sorte ter sido puta", de John Ford, com bilhete a variar entre os 6 e os 8 euros. A acontecer na Blackbox da Escola Secundária Sebastião da Gama, "Má sorte..." tem como tema central um amor egoísta, destrutivo e desafiador de regras, para sempre condenado, devido ao sangue partilhado pelos dois corpos que se amam.

No entanto, o dia de hoje, sexta-feira, no que toca a arte do teatro, não termina por aí, e, sob diversos horários - 18.45, 21.45 e 23.10 horas -, apresenta uma pequena performance multidisciplinar, de entrada livre e a durar seis minutos, no pátio da mesma escola secundária. Da autoria de Kate Gameiro e Mariana Frazão e sob o nome "ConCorda", a performance explora o movimento e a manipulação de objetos, como a corda em relação ao corpo.

Ao longo dos anos, o festival procura sempre acolher distintos espetáculos de companhias nacionais e internacionais, convidando sempre os interessados , incluindo nos últimos dias que lhe restam desta edição, a conhecer e a celebrar as artes performativas.