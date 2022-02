Em "There's no knowing" ouve-se o zumbido do néon solitário

Hoje às 13:53 Facebook

Jogo de tensões entre o piano de Joana Gama e a eletrónica de Luís Fernandes é banda sonora de série televisiva.

Na primeira peça de "There"s no knowing", perturba-se o silêncio com sequências espaçadas de poucas notas ao piano. Notas progressivamente contaminadas por interferências eletrónicas, dez minutos de uma sonoplastia árida que mantém sob controlo os vestígios de lirismo contidos nas teclas minimais. No último terço dá-se uma aceleração, que também traz um adensar das estruturas, que transitam para o terreno da música para filmes.

É um salto que passa pela cabeça do ouvinte mesmo que não se conheça o contexto em que nasceram estas composições de Joana Gama (piano) e Luís Fernandes (eletrónica), assíduos companheiros musicais: como banda sonora para a mini-série "Cassandra", realizada para a RTP2 a partir de uma criação de Nuno M. Cardoso. "There"s no knowing" apresenta esse material revisto e ampliado.

As cinco peças do CD assentam em diversas dinâmicas e numa aparente simplicidade de processos, em que o instrumento acústico e a massa eletrónica assumem papéis e protagonismos que vão variando. Em "There"s no knowing . 2", Joana Gama passa boa parte do tempo a gesticular com um certo alvoroço em segundo plano, antes de assumir o controlo amparada por uma insistência rítmica que traz consigo uma tensão de origem incerta. Bem mais tempestuosa é a peça 3, aparentemente entregue na íntegra por Luís Fernandes, uma escalada sintética, dramática, noturna, em que o zumbido do néon solitário, a pulsação taquicardíaca e as texturas remetem para os Tangerine Dream, mestres das trilhas sonoras arrancadas a selvas eletrónicas.

A faixa número 4 retoma em parte o minimalismo perturbado da peça de abertura, com (ainda) maior secura e os laivos de lirismo (ainda) mais soterrados numa tempestade de neve digital. Concluindo-se o disco em tons a raiar o gótico, entre uivos metálicos e um piano numa espiral hipnotizante.

"There"s no knowing" é uma triunfal aliança de dois músicos, em que os parâmetros narrativos da produção televisiva que a ampara trouxeram, arrisca-se, uma clareza do rumo decisiva.



There"s no knowing

JOANA GAMA & LUÍS FERNANDES

HOLUZAM