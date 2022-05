Em Turim, Maro sobe na ordem de atuação mas desce nas apostas

A cantora portuguesa atua no início da final da Eurovisão, esta noite em Itália, mas está no fim da lista das casas de apostas sobre a canção vitoriosa.

Maro realizou ontem à tarde o último ensaio para a final da Eurovisão, que se realiza esta noite em Turim, Itália, com transmissão em direto na RTP1 a partir das 20 horas, a seguir ao "Telejornal". A véspera da atuação com o tema "Saudade, saudade" começou com os ensaios para a "flag parade", o cortejo das bandeiras das canções finalistas, seguindo-se uma viagem de autocarro pela cidade, com Maro ao lado da corista Milhanas - que participou no Festival da Canção com uma letra de Agir -, a ouvir música nos auscultadores.

Mais tarde, Maro e a banda seguiram para o hotel - onde houve saltos e gargalhadas nos quartos e nos corredores -, e a artista promoveu o concerto que vai dar no Festival Marés Vivas, a 17 de julho, em Vila Nova de Gaia. Pelo meio, como é habitual, entrevistas para a RTP e para as redes sociais do canal.