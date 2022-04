Muse no lugar de Foo Fighters no Rock in Rio Lisboa

Margarida Cerqueira Hoje às 21:30 Facebook

Banda britânica marca presença no primeiro dia do festival.

Com o regresso do Rock in Rio Lisboa, quatro anos após a última edição, retorna também a Portugal a banda britânica Muse. O trio atua no palco principal da Cidade do Rock no primeiro dia, 18 de junho, substituindo os Foo Fighters, cujas atuações para esta temporada foram canceladas devido à morte do baterista, Taylor Hawkins.

Intérpretes de êxitos como "Time is running Out", "Plug in baby", "Knights of Cydonia" e "Madness", o grupo de Matthew Bellamy, Christopher Wolstenholme e Dominic Howard tem longa história com o Rock in Rio lisboeta, incluindo concertos em 2008, 2010 e 2018. A relação com Portugal é mais antiga, sendo preciso recuar até 2000 para encontrar a primeira vinda dos Muse ao nosso país.

O Parque da Bela Vista deverá acolher um espetáculo que combinará sucessos com material do próximo álbum, "Will of the people", com edição prevista para 26 de agosto.

Os espectadores que tinham adquirido bilhete antes do cancelamento dos Foo Fighters podem optar por mantê-lo, trocar para um dos outros dias ou solicitar o reembolso. O Rock in Rio Lisboa acontece entre 18 e 26 de junho.