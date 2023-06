Primavera Sound: Ementas para todos os gostos

Ricardo Jorge Fonseca e Catarina Ferreira Hoje às 00:04 Facebook

Irlandeses deram concerto de várias tintas. Arlo Parks trouxe doçura antes da chuva, The Mars Volta um caso de "spanglish" muito caricato.

"Também vimos de um lugar solarengo", disse James McGovern, vocalista dos irlandeses The Murder Capital, tentando animar o público que acorria ao Palco Plenitude. Era um momento de brecha na intempérie, meia hora de sol forte a criar a ilusão de que o Óscar seguira viagem. Mas o tempo pareceu andar a compasso com o espetáculo, que partiu de temas relativamente claros na sua estrutura, e depois foi-se adensando, com camadas sobrepostas de urgência, melancolia e desespero.

The (Marco Paulo) volta

The Mars volta atiram ao público: "Não se preocupem nós também estamos à espera da Rosalía". Mas, na verdade não necessitam dessa falsa humildade, ninguém aguenta tanto tempo debaixo da chuva, muito menos milhares de pessoas se não estiverem ali para os ver. E a banda do Texas tem todos os motivos para ser vista, e quando se diz todos, são mesmo todos, porque são uma espécie de restaurante onde pode provar todas as especialidades. Música latina, rock progressivo, indie, eles vão a todas e de forma bastante competente. Há uma veia de improvisação especialmente do belíssimo guitarrista que os torna muito apetecíveis. E depois há Cedric Bixler Zavala, que é uma performance por si só.



Os Surf Curse já tinham feito a piadinha sobre o falsete, mas na verdade o seu falsete só decorre em inglês, porque quando decide cantar em castelhano a voz fica quentinha, sexy e embala nos riffs de guitarra e nos ritmos cubanos, na perfeição. Um caso de spanglish a ser apurado. Outra das suas especificidades são os seus golpinhos de anca, bem marcados, ritmados impossível não se perceber a denominação de origem, como o próprio canta: "viven los cuerpos aqui temblando". Para aumentar o romantismo dos casais que se decidem a dançar espalham-se bolas de sabão pelo ar. A similitude só será detetada em Portugal, mas tem também o estranho costume de passar o microfone de uma mão para a outra e os caracóis negros a enfeitar a cabeça, fazem lembrar os áureos tempos de Marco Paulo, sem som evidentemente.