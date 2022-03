Emmanuel Carrère: "A vida das mulheres da limpeza não mudou em nada"

João Antunes Hoje às 15:18 Facebook

Cineasta francês fala de "Ouistreham - Entre dois mundos", em exibição.

Está em cartaz "Ouistreham - Entre dois mundos", onde Juliette Binoche é uma mulher que chega a Caen para trabalhar nas limpezas dos barcos que fazem a ligação noturna com Inglaterra. O filme baseia-se no livro de não-ficção da jornalista Florence Aubenas, que seguiu o mesmo percurso, sem explicar às outras mulheres porque razão ali estava a trabalhar. O escritor Emmanuel Carrère é "chamado" uma vez mais ao cinema, para dirigir este raro retrato do trabalho no cinema francês.

É o seu primeiro filme desde 2005. O que lhe deu vontade de pegar de novo na câmara de filmar?

Foi a proposta de fazer este filme. Ao mesmo tempo inesperada e irresistível. E apercebi-me, ao falar há pouco tempo com a Juliette Binoche, que começámos a discutir este projeto em 2012. Foi há dez anos que ela começou a andar atrás da Florence Aubenas, que não queria vender os direitos do livro. Nunca percebi bem porquê, ela disse que só os vendia se fosse eu a fazer o filme.

Qual foi a sua reação?

É claro que fiquei muito honrado. E pensei: porque não? Compreendi que era um desafio magnífico fazer qualquer coisa com aquele livro, que é tão apaixonante. Foi um processo muito longo, discutimos muito. E eu estava a terminar o meu livro, "O reino".

Depois teve de adaptar o livro, que também não deve ter sido tarefa fácil.

O processo de escrita do argumento também foi longo. E de casting, de ateliês com as atrizes. Tudo isso fez com que só tivéssemos filmado na primavera de 2019. Acabámos o filme no início de 2020 e todos sabem o que aconteceu depois.

Mas como é que foi transformar o livro, que era de não ficção, numa obra de ficção?

O equivalente do livro em filme seria um documentário. E um documentário com a câmara escondida. Fazer um filme puramente documental, uma crónica, não me interessava muito, não sabia muito bem como iria ser.

A ficção foi sempre a única opção?

Para contar aquela história, precisava de a ficcionar, de a dramatizar. De mostrar que, mesmo que seja por uma boa causa, a personagem central mente. Não engana, mas mente. É o problema deontológico de muitos jornalistas.

Enquanto escritor, alguma vez se viu nessa situação?

Não propriamente. Porque simplesmente não é essa a minha técnica. Nunca fiz o que se chama jornalismo de imersão. Se quero escrever sobre neonazis, não iria ter com eles e dizer-lhes que também era um neonazi. Diria que a vida deles me interessava, enquanto seres humanos, e que não os considerava necessariamente como assassinos, o que penso sinceramente, e que queria saber mais sobre eles. Se estiverem de acordo em falar comigo e em que eu passe algum tempo convosco muito bem, caso contrário, não há problema.

Qual tem sido a sua experiência?

Geralmente as pessoas aceitam. Mas é verdade que, no caso da imersão da Florence, ou da Marianne, no filme, obtêm-se coisas que não se conseguem obter de outra forma. Sobretudo a experiência real, física, do cansaço e da dureza do trabalho. Isso não se conseguia à mesa de um café, a conversar.

O livro já tem alguns anos. A condição de vida daquelas mulheres sofreu alguma alteração?

O que é descrito sobre a vida das mulheres da limpeza não mudou em nada. A situação até talvez tenha piorado. A história é de uma atualidade total. Os salários continuam a ser muito baixos. E a dificuldade é não só de ter um trabalho, mas de ter de fazer umas horas aqui, outras ali.

Que experiência é que aquelas mulheres lhe transmitiram?

Uma delas disse-nos que o patrão lhe tinha feito um contrato para trabalhar exatamente nas mesmas horas que os outros empregados. Assim, ela limpa o escritório enquanto as pessoas estão a trabalhar, não antes de eles chegarem. O facto de poderem falar, interagir, já é muito bom. As mulheres da limpeza deixam de ser como fantasmas, que ninguém vê. Muda muita coisa, pelo menos em termos de dignidade.

Essa situação ainda deve ser a exceção.

Sim, é uma abordagem positiva, mas muito rara. Mas podia ser menos rara. Os patrões que resolveram fazer o mesmo dizem que funciona. É uma questão de cultura de empresa.

Pensa que o cinema francês tem uma certa falta de contacto com a realidade social do país? Quando há, é quase sempre um olhar exterior.

Não é sempre esse o caso, há exceções. Veja por exemplo os filmes do Stéphane Brizé, como "A lei do mercado". Tenho a impressão que o filme que fiz vai também no mesmo sentido. Mas é verdade que o cinema francês não tem figuras como os irmãos Dardenne ou Ken Loach, que são os mestres desse tipo de cinema. Mas também não é o vazio, há pelo menos um esforço, em França.

Como é que se passou entre a Juliette Binoche e as outras atrizes, que no fundo estavam a representar os seus próprios papéis?

Se há alguma coisa de conseguido no filme é isso. A Juliette chegou nas vésperas do início da filmagem. Começámos a filmar uma segunda-feira e jantámos todos juntos pela primeira vez no sábado anterior. É claro que as outras mulheres a esperavam com alguma inquietação. Com curiosidade, mas também com alguma desconfiança. Mas em dois dias essa desconfiança caiu por terra.

Qual é que foi o segredo para que isso tivesse acontecido?

O termo que me vem à cabeça para descrever a atitude da Juliette é gentileza. Foi incrivelmente gentil com elas e tudo se tornou simples. A rodagem foi dura, é certo, mas gratificante do ponto de vista humano. E divertimo-nos todos juntos. E a Juliette dirigiu-as, o que eu não faço. Foi como uma bailarina maravilhosa que ensinou as outras a dançar. A atmosfera foi sempre muito calma, muito amigável, familiar mesmo, e isso também graças a ela. E foram todas muito profissionais, cada qual à sua maneira.

Qual foi a reação delas ao ver o filme?

Mostrei-lhes o filme em fevereiro de 2020, ninguém imaginava o que ia acontecer. Estávamos todos convencidos que íamos a Cannes. Eu estava muito nervoso, com medo que não gostassem do filme. Seria muito triste. Mas adoraram. Algumas não gostaram de se ver, mas isso acontece com todas as atrizes. E dois anos depois há entre elas uma verdadeira amizade e solidariedade.

O que é que o cinema lhe dá que a literatura não consegue?

Isto mesmo de que temos estado a falar. Organizar coisas, juntar pessoas. Dar vida a histórias como estas. Pôr a câmara à frente de coisas que se estão a passar. Esse lado humano não se pode ter num livro. Quando se escreve um livro estamos sozinhos, apenas com nós próprios.