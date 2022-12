Ena Pá 2000 despedem-se dos palcos no final do ano

JN/agências Hoje às 18:43 Facebook

Os Ena Pá 2000 vão despedir-se dos palcos em 31 de dezembro, com um concerto "pré-reforma" no Titanic Sur Mer, em Lisboa, anunciaram aquele espaço e a banda.

Na página do evento Passagem de Ano do Titanic Sur Mer na rede social Facebook, lê-se que "este é o último concerto da carreira dos Ena Pá 2000, banda que surgiu em 1982".

"O último concerto da banda mítica dos anos 80, os Ena Pá 2000, marca o fim de 40 anos de aquilo a que não se pode chamar uma carreira", lê-se no texto, qual é revelado que, no espetáculo, a banda de Manuel João Vieira irá "percorrer as canções de uma vida que nunca teve e do novo disco que nunca irá gravar".

Segundo informação disponível na página dos Ena Pá 2000, o espetáculo de Passagem de Ano no Titanic Sur Mer será "o concerto pré-reforma da banda que nunca conseguiu o que queria com a Marilú".