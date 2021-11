Encenador John Clinton Eisner em Portugal

Hoje às 19:01 Facebook

O Centro Internacional de Dramaturgia da Guarda, dirigido por Marcos Barbosa, organiza esta semana, entre terça e sexta, e depois entre 9 a 14 de dezembro, três iniciativas que reúnem tradutores, escritores e críticos nacionais e estrangeiros., entre os quais o americano John Clinton Eisner.

O diretor do Centro Internacional de Dramaturgia (CID), Marcos Barbosa, disse esta segunda-feira à agência Lusa que as atividades que acontecem este mês e em dezembro incluem "um conjunto de convidados de grande qualidade" e fecham "em grande" a programação do CID em 2021.

O CID, que está instalado no Teatro Municipal da Guarda (TMG), promove, entre terça-feira e sexta-feira, das 10:00 às 13:00, uma Escola de Tradutores/Seminário de Tradução para Teatro, que é realizada em colaboração com o Centro de Dramaturgia de Oslo (Noruega), com o convidado Demian Vitanza (escritor e dramaturgo norueguês), que vai ter a académica Filomena Louro como colaborante.

Participam na iniciativa, que irá permitir a tradução de textos e refletir a temática da tradução, Manuel Neto, Sebastião Braga, Elena Angheluta, Melissa Dias, Viviane Fontoura e Susana Braga.

Também entre terça-feira e quinta-feira decorre, no TMG, das 15:00 às 19:00, uma Escola de Escritores/Laboratório de Dramaturgia com o encenador John Clinton Eisner (EUA, diretor artístico da Peacedale Productions) e com os participantes Rajiv Joseph (EUA), Jacinto Lucas Pires, José Gardeazabal, Sandro W. Junqueira e Joana Bértholo, segundo a organização.

Escola de Críticos em dezembro

Em dezembro, entre os dias 9 e 14, o CID realiza uma Escola de Críticos/Seminário de Crítica para Teatro, com orientação de Francesca Rainer e Rui Pina Coelho, segundo o diretor do CID.

A iniciativa, realizada em parceria com a Associação Portuguesa de Críticos para Teatro (APCT), envolve companhias locais e contém uma ampla programação que inclui a apresentação de espetáculos no TMG e também na aldeia da Vela.

Segundo a programação, serão apresentados espetáculos da estrutura cultural Mala Voadora "Teleculinária" (13 dezembro, 17:00), "Leitura Cornucópia" (19:00), "Has the American Dream Been Achieved at the Expense of the American Negro" (21:00) e "The Future Show (dia 14, às 17:00) e "Infausto" (21:00).

Terá também lugar a estreia da peça "Coveiros", pela Escola do Largo, (10 dezembro, no Salão da Casa do Povo da Vela) e haverá espetáculos e ensaios das companhias locais da Guarda Aquilo Teatro, Teatro Calafrio e Peobardos e Gambozinos (11 de dezembro).

O município da Guarda criou o CID em março, um projeto que conta com sete países parceiros e que vai acolher escritores, encenadores, atores, tradutores, académicos, artistas e críticos, nacionais e internacionais.

O novo projeto na área das artes de palco, que foi apresentado na véspera do Dia Mundial do Teatro, tem direção de Marcos Barbosa, diretor da Escola do Largo, em Lisboa.